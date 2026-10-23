i Die Vienna Fight Night steht am Sonntag auf dem Programm. VFN Archive "Vienna Fight Night" 14 Kämpfe bieten Box-Spektakel in der Lugner City Gong frei für ein Kampfsport-Spektakel in der Wiener Lugner City. Bei der "Vienna Fight Night" stehen am Sonntag gleich 14 Kämpfe auf dem Programm. Von Sport Heute 23.10.2026, 23:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Harte Schläge, internationale Top-Kämpfer und jede Menge Action! Am Sonntag, dem 25. Oktober, verwandelt sich das Atrium der Wiener Lugner City in eine Kampfsport-Arena. Bei der "Vienna Fight Night" stehen hochkarätige Duelle im Thaiboxen und K-1 auf dem Programm.

Insgesamt 14 Kämpfe sollen die Zuschauer begeistern. Im Mittelpunkt steht ein Superschwergewichts-Duell zwischen dem Niederländer Valentino Brunswijk und dem Italiener Ramon "Golden Boy" Quirini. Der 21-Jährige springt kurzfristig für den verletzten Zeljko Zec ein.

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Quirini bringt reichlich Erfahrung mit. Der Italiener gewann 2025 einen Titel der Promotion Fight Clubbing und konnte 13 seiner bisherigen 19 Profikämpfe für sich entscheiden. Sechs Siege gelangen ihm durch K.o. Sein Gegner Brunswijk holte 2022 Gold bei der GAMMA-Weltmeisterschaft und gewann 2024 ein Enfusion-Schwergewichtsturnier.

Zwei Hauptkämpfe

Auch der zweite Hauptkampf verspricht Spannung: Im Co-Main-Event treffen Mohammed Fathi und Bogdan Dvizac aufeinander. Die Veranstalter setzen dabei nicht nur auf sportliche Action, sondern auch auf eine besondere Atmosphäre mit House-Musik, Show-Elementen und thailändischer Gastronomie.

Los geht es am Sonntag um 17 Uhr, Einlass ist bereits ab 16 Uhr. Die Veranstaltung findet im Atrium der Lugner City in der Gablenzgasse 11 in Wien statt. Reguläre Stehplatzkarten kosten im Vorverkauf 39 Euro, an der Abendkassa 45 Euro. Zusätzlich werden verschiedene VIP-Kategorien angeboten.

Mit der Vienna Fight Night soll Kampfsport mitten in Wien zum großen Live-Erlebnis werden. Die Fans dürfen sich auf einen Abend voller packender Duelle und internationaler Athleten freuen.