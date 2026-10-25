i Lukas Neumayer GEPA pictures Erste Bank Open Neumayer kämpft sich erstmals ins Wien-Hauptfeld Österreich darf bei den Erste Bank Open jubeln! Lukas Neumayer schafft erstmals den Sprung ins Hauptfeld des Wiener ATP-500-Turniers. Von Sport Heute 25.10.2026, 15:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tennis-Erfolg für Lukas Neumayer! Der 24-jährige Salzburger setzt sich am Sonntag in der zweiten Qualifikationsrunde der Erste Bank Open gegen den favorisierten Franzosen Titouan Droguet durch. Nach 101 Minuten steht ein 7:6(3), 6:3-Erfolg fest.

Dabei zeigt Neumayer vor allem im umkämpften ersten Satz starke Nerven. Im Tiebreak behält der Österreicher mit 7:3 die Oberhand. Anschließend lässt er dem als Nummer fünf gesetzten Franzosen auch im zweiten Durchgang keine Chance mehr auf die Wende.

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Für Neumayer ist der Erfolg etwas ganz Besonderes. Erstmals steht er im Hauptbewerb des prestigeträchtigen Wiener Stadthallen-Turniers. Bei seinen bisherigen Anläufen 2022 und 2025 war für ihn jeweils schon in der ersten Qualifikationsrunde Endstation gewesen.

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Mit seinem Sieg sorgt der Salzburger außerdem für eine weitere österreichische Erfolgsmeldung. Neben Jurij Rodionov, der dank einer Wildcard fix im Hauptfeld steht, ist nun ein zweiter ÖTV-Spieler beim ATP-500-Event vertreten.

Wer Neumayer in der ersten Hauptrunde gegenübersteht, entscheidet sich erst bei der Auslosung. Sein Qualifikationsgegner Droguet hatte zuvor noch Österreichs Nachwuchshoffnung Joel Schwärzler aus dem Bewerb geworfen.