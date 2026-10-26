i Jakob Pöltl eriwschte gegen Minnesota keinen guten Abend. IMAGO/ZUMA Press Kein Punkt, Niederlage Pöltl erlebt gegen Minnesota Abend zum Vergessen Jakob Pöltl erlebt in der NBA gegen die Minnesota Timberwolves einen ganz bitteren Abend. Der Wiener bleibt ohne Punkt und holt nur einen Rebound. Von Sport Heute 26.10.2026, 09:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kein einziger Punkt, nur ein Rebound und eine deutliche Pleite: Für Österreichs NBA-Star Jakob Pöltl läuft beim Auswärtsspiel seiner Toronto Raptors gegen die Minnesota Timberwolves so gut wie nichts zusammen. Die Kanadier kassieren mit 94:117 ihre erste Niederlage der neuen Saison. Auch der 31-jährige Wiener kann den Einbruch seines Teams nicht verhindern.

Pöltl steht knapp 19 Minuten auf dem Parkett, bleibt dabei aber ohne Korberfolg. Besonders bitter: Auch Teamkollege Scottie Barnes erwischt einen rabenschwarzen Abend. Der 25-Jährige vergibt alle zwölf Wurfversuche und beendet die Partie ebenfalls ohne Punkte.

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Raptors brechen nach der Pause ein

Nach zwei Siegen zum Saisonauftakt läuft Toronto in Minneapolis von Beginn an einem Rückstand hinterher. Zur Halbzeit liegen die Gäste mit 47:55 zurück, im dritten Viertel folgt schließlich der völlige Einbruch. Minnesota entscheidet den Abschnitt mit 35:15 für sich.

"Wir hatten ohne Kawhi (Schwellung im linken Knie, Anm.) von Beginn an an beiden Enden Probleme, die Wolves haben hochprozentig getroffen", erklärt Pöltl nach der Partie. Bester Werfer der Raptors ist Ja’Kobe Walter mit 22 Punkten. Für Toronto geht es am Mittwoch und Freitag mit zwei Heimspielen gegen Orlando Magic weiter.

Doncic mit 52-Punkte-Show

Für das nächste Ausrufezeichen sorgt Luka Doncic. Der slowenische Superstar führt die Los Angeles Lakers mit unglaublichen 52 Punkten zu einem 132:123-Auswärtssieg gegen Utah Jazz. Dazu verbucht er acht Rebounds und zehn Assists.

Die größten Dominatoren des Sports i ?

Auch die Philadelphia 76ers müssen erstmals in dieser Saison eine Niederlage hinnehmen. Gegen die Detroit Pistons setzt es ein 93:106. Cade Cunningham führt die Sieger mit 26 Punkten an.

Horrorverletzung überschattet NBA-Sieg

Besonders dramatische Szenen spielen sich beim 108:101-Erfolg von Oklahoma City Thunder gegen die Los Angeles Clippers ab. Thunder-Star Jalen Williams landet in der Schlussphase unglücklich auf dem Parkett, sein linker Fuß knickt dabei unnatürlich weg.

Der 25-Jährige muss mit einer Trage vom Spielfeld gebracht werden. Eine genaue Diagnose steht zunächst aus.

"Uns geht es nicht gut", erklärt Thunder-Coach Mark Daigneault nach dem Spiel. Auch Superstar Shai Gilgeous-Alexander zeigt sich schwer getroffen. "Es tut mir einfach leid für ihn", sagt der Kanadier.