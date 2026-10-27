i Jay-Z hatte 99 Probleme, jetzt hat er eines weniger. IMAGO/ZUMA Press Highlight in Los Angeles Super-Bowl-Hammer! Superstar tritt bei Halbzeitshow auf Jetzt ist es fix! Jay-Z wird bei der Halbzeit-Show des Super Bowls im kommenden Jahr auftreten. Von Sport Heute 27.10.2026, 07:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist es offiziell! Die NFL hat den Hauptact für die Halbzeitshow des Super Bowls 2027 bekannt gegeben. Rap-Legende Jay-Z (56) wird am 14. Februar im SoFi Stadium in Los Angeles für das musikalische Highlight des größten Football-Events der Welt sorgen.

Damit bestätigt die Liga die Gerüchte, die in den vergangenen Tagen für reichlich Aufsehen gesorgt hatten. Besonders kurios: Jay-Z ist nicht nur einer der erfolgreichsten Rapper der Welt, sondern auch selbst für die Organisation der Halbzeitshows verantwortlich.

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Seit 2019 produziert seine Firma Roc Nation das spektakuläre Musikprogramm beim Super Bowl. Erst 2024 wurde die Zusammenarbeit mit der NFL um weitere fünf Jahre verlängert. Laut "Bild" kassiert das Unternehmen dafür rund sieben Millionen Dollar pro Show.

Damit hat sich der 56-Jährige gewissermaßen selbst für den begehrten Auftritt engagiert. Hinter den Kulissen soll es zuvor Schwierigkeiten bei der Suche nach einem geeigneten Künstler gegeben haben. Wie die "Bild" berichtet, führte Roc Nation unter anderem Gespräche mit Miley Cyrus und Justin Bieber. Eine Einigung kam offenbar nicht zustande.

Ungewöhnlich war vor allem der Zeitpunkt der Bekanntgabe. In den vergangenen Jahren hatte die NFL ihre Halbzeitshow-Stars bereits im September präsentiert. Diesmal zog sich die Entscheidung deutlich länger hin.

Bereits Ende September war darüber spekuliert worden, dass Jay-Z selbst einspringen könnte, sollte kein passender Künstler gefunden werden.

Die Halbzeitshow des Super Bowls zählt zu den meistgesehenen Musikauftritten der Welt. In den vergangenen Jahren standen unter anderem Rihanna, Usher und Kendrick Lamar auf der Bühne.

Für einen besonderen Höhepunkt sorgte bereits der Super Bowl 2022 in Los Angeles. Damals begeisterten Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar mit einer gemeinsamen Hip-Hop-Show.

Auch die jüngste Halbzeitshow war ein voller Erfolg: Der Auftritt von Bad Bunny lockte rund 128 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme.