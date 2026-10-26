i Lukas Neumayer GEPA pictures Aus gegen Mensik Neumayer muss sich bei Wien-Premiere geschlagen geben Österreichs Tennis-Ass Lukas Neumayer verliert bei seinem ersten ATP-500er-Auftritt in der Wiener Stadthalle gegen Favorit Jakub Mensik. Von Sport Heute 26.10.2026, 18:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

2:6, 2:6! Lukas Neumayer kämpfte sich über die Qualifikation zum ersten Mal in ein ATP-500er-Hauptfeld und das beim Heimturnier in Wien. Am Montag war dort in der ersten Runde aber gegen die Nummer 8 des Turniers, die Nummer 16 der Welt, früh Endstation.

Der Tscheche Jakub Mensik setzte sich in zwei Sätzen durch, verwertete seinen zweiten Matchball.

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Neumayer: "Es war ein schwieriges Match. Er hat einfach gut serviert und ich hatte wenig Antworten. Das Gefühl, hier zu spielen, ist natürlich unbeschreiblich. Für das trainiere ich seit vielen Jahren. Mit der Leistung heute bin ich nicht zufrieden. Aber auf der ganzen Woche versuche ich aufzubauen."

Der 24-jährige Salzburger verabschiedete sich unter großem Applaus der Stadthalle von den Erste Bank Open. Am Nachmittag war er von Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer für das kommende "Final 8" und das Duell gegen Gigant Spanien in Bologna.

Am 26. November werden neben Neumayer auch Jurij Rodionov, Joel Schwärzler und das Doppel Lucas Miedler und Neil Oberleitner Rot-Weiß-Rot vertreten.

Rodionov hält ab Mittwoch in der Stadthalle die Fahnen der heimischen Tennis-Fans hoch, trifft in der ersten Runde auf Nikoloz Basilashvili.