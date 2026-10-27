i Tennis-Gigant Jannik Sinner. IMAGO/LaPresse Bestätigung steht noch aus Nach Wien-Absage: Sinner trifft Zukunftsentscheidung Jannik Sinner der sein Antreten in Wien aufgrund Knieproblemen absagen musste, hat nun einen neuen Trainer gefunden. Von Sport Heute 27.10.2026, 09:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jannik Sinner steht offenbar vor einer prominenten Verstärkung seines Trainerteams! Der italienische Tennis-Superstar soll sich bereits auf einen Nachfolger für seinen langjährigen Coach Darren Cahill festgelegt haben.

Wie die britische "Times" berichtet, soll der Schwede Magnus Norman künftig an der Seite des 25-Jährigen arbeiten. Er würde damit Cahill ersetzen, der Sinner seit 2022 betreut und seine Tätigkeit nach dem Ende der laufenden Saison beenden möchte.

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Norman ist in der Tenniswelt kein Unbekannter. Der ehemalige schwedische Profi feierte als Trainer von Stan Wawrinka große Erfolge. Unter seiner Führung gewann der Schweizer drei Grand-Slam-Titel und kletterte bis auf Platz drei der Weltrangliste.

Bei Sinner soll Norman künftig mit Simone Vagnozzi zusammenarbeiten, der weiterhin Teil des Trainerteams bleibt. Eine offizielle Bestätigung des Italieners steht allerdings noch aus. Unterdessen rückt auch Sinners Rückkehr auf den Tennisplatz näher. Der 25-Jährige plant sein Comeback Ende Dezember beim Six Kings Slam in Riad.