i Der spanische Tennis-Gigant Carlos Alcaraz. GEPA pictures Erste Bank Open Topstar Alcaraz kämpft sich in der Stadthalle weiter Tennis-Gigant Carlos Alcaraz hat die erste Hürde bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle gemeistert. Von Sport Heute 27.10.2026, 17:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Carlos Alcaraz ist erst zum zweiten Mal nach 2021 zurück in der Wiener Stadthalle. Und gab sich gleich keine Blöße. Der spanische Tennis-Star, immerhin als Nummer zwei gesetzt, schlug zum Start des ATP-500-Turniers den Russen Karen Khachanov in zwei Sätzen. Beim 6:4, 7:6 (5) in 2:04 Stunden hatte der Spanier aber durchaus zu kämpfen. Trotzdem entschied er auch das siebte Duell gegen den Russen für sich.

"Ich bin glücklich, wieder hier zu sein. Es ist eine großartige Atmosphäre hier, schon in der ersten Runde", strahlte Alcara. Und atmete dann durch: "Ich bin glücklich, dass es in zwei Sätzen zu Ende gegangen ist.

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In der zweiten Runde könnte es nun zu einem Duell mit Jurij Rodionov, der letzten österreichischen Hoffnung beim Heimturnier, kommen. Der 27-Jährige steht dank einer Wildcard im Hauptfeld und muss zum Start gegen Nikolos Bassilaschwili aus Georgien ran. Gespielt wird aber erst am Mittwoch.

Hart erkämpfter Sieg

Im ersten Durchgang entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem der Khachanov zunächst die Nase vorn hatte, das Break zum 3:2 schaffte. Doch der spanische Tennis-Gigant holte sich postwendend den Aufschlag des Russen zum 3:3. Und verpasste im achten Game dann mit dem nächsten Breakball die Vorentscheidung. So holte sich Alcaraz dann das entscheidende zweite Break zum 6:4.

Der zweite Satz wurde mit 1:12 Stunden dann zu einem echten Marathon-Durchgang, in dem sich die beiden Tennis-Größen zunächst nichts schenkten, auf Augenhöhe spielten. Bis sich Alcaraz.beim Stand von 5:4 drei Matchbälle herausspielte, die aber sein russischer Gegner allesamt abwehren konnte. Und selbst mit dem Break zum 6:5 nach dem Satzausgleich griff. Doch Alcaraz stemmte sich dagegen, holte sich das Re-Break und holte im Tie-Break dann auch einen 1:3-Rückstand auf. Der vierte Matchball saß dann.