i Lilli tagger darf jubeln. IMAGO/NurPhoto Sieg für Tennisjuwel Stark! Tagger fertigt Tennis-Superstar Williams ab Österreichs Tennis-Juwel Lilli Tagger fertigt Altstar Venus Williams in Guangzhou klar in zwei Sätzen ab. Von Sport Heute 27.10.2026, 12:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sieg für Lilli Tagger im Generationen-Duell gegen Venus Williams. Die Osttirolerin kann sich gegen die 46-Jährige beim WTA-250-Turnier im chinesischen Guangzhou klar in zwei Sätzen mit 6:2, 6:2 durchsetzen.

Die 18-Jährige startet perfekt in das Duell gegen die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin und breakt sie gleich im ersten Spiel. Im ersten Satz gelingt Tagger ein weiteres Break zum 5:2, sodass sie einen souveränen 6:2-Satzgewinn einfahren kann.

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Ein ähnliches Spiel wie im ersten Satz herrschte auch im zweiten. Auch hier breakte Tagger Williams zum 1:0 und nahm ihr in der Folge den Aufschlag zum 5:2 ab. Danach konnte die Osttirolerin das Match souverän mit 6:2, 6:2 für sich entscheiden.

Im Achtelfinale trifft Tagger auf die Polin Magda Linette. Ebenfalls im Achtelfinale ist mit Sinja Kraus eine weitere ÖTV-Dame zu finden. Die Wienerin trifft auf die Spanierin Paula Badosa.