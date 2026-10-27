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Lilli tagger darf jubeln.
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Sieg für Tennisjuwel

Stark! Tagger fertigt Tennis-Superstar Williams ab

Österreichs Tennis-Juwel Lilli Tagger fertigt Altstar Venus Williams in Guangzhou klar in zwei Sätzen ab.
Von Sport Heute
27.10.2026, 12:32
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Sieg für Lilli Tagger im Generationen-Duell gegen Venus Williams. Die Osttirolerin kann sich gegen die 46-Jährige beim WTA-250-Turnier im chinesischen Guangzhou klar in zwei Sätzen mit 6:2, 6:2 durchsetzen.

Die 18-Jährige startet perfekt in das Duell gegen die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin und breakt sie gleich im ersten Spiel. Im ersten Satz gelingt Tagger ein weiteres Break zum 5:2, sodass sie einen souveränen 6:2-Satzgewinn einfahren kann.

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Ein ähnliches Spiel wie im ersten Satz herrschte auch im zweiten. Auch hier breakte Tagger Williams zum 1:0 und nahm ihr in der Folge den Aufschlag zum 5:2 ab. Danach konnte die Osttirolerin das Match souverän mit 6:2, 6:2 für sich entscheiden.

Im Achtelfinale trifft Tagger auf die Polin Magda Linette. Ebenfalls im Achtelfinale ist mit Sinja Kraus eine weitere ÖTV-Dame zu finden. Die Wienerin trifft auf die Spanierin Paula Badosa.

red, 27.10.2026, 12:32
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