i "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich vor der kommenden Grippesaison zu schützen“, appelliert Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Montage: APA-Images / dpa / Katharina Kausche, ÖGK "Schutz der Gesundheit" Chefarzt hat jetzt wichtige Nachricht für alle ÖGK meldet sinkende Krankenstandszahlen. Chefarzt Andreas Krauter appelliert dennoch: Jetzt die kostenlose Grippeimpfung nutzen. Von Heute Life 03.11.2026, 15:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Krankenstandszahlen in Österreich gehen zurück. Doch von Entwarnung will die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) nichts wissen. Im Gegenteil: Angesichts der bevorstehenden Grippesaison richtet ÖGK-Chefarzt Dr. Andreas Krauter einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung. Er empfiehlt, jetzt die kostenlose Grippeimpfung in Anspruch zu nehmen und damit aktiv die eigene Gesundheit zu schützen.

Weniger Krankmeldungen in Österreich

Die aktuellen ÖGK-Zahlen für die Kalenderwoche 44 zeigen einen deutlichen Rückgang gegenüber der Vorwoche. Österreichweit sank die Zahl der gesamten Arbeitsunfähigkeitsfälle von 260.689 auf 219.978. Das entspricht einem Minus von rund 15,6 Prozent.

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Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitsmeldungen ist zurückgegangen. ÖGK

Auch bei den Atemwegserkrankungen zeigt sich eine rückläufige Entwicklung: Die Zahl der registrierten grippalen Infekte ging von 59.887 auf 43.535 zurück. Bei Influenza-Erkrankungen sank der Wert von 740 auf 611 Fälle, bei Covid-19 von 397 auf 342.

Chefarzt mit klarer Botschaft

Trotz der positiven Entwicklung sieht Krauter keinen Grund, beim Gesundheitsschutz nachzulassen. Gerade jetzt sei der richtige Zeitpunkt, um sich für die kommende Grippesaison zu wappnen.

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich vor der kommenden Grippesaison zu schützen.“

"Die Krankenstandszahlen sind im Vergleich zur Vorwoche zurückgegangen. Dennoch ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich vor der kommenden Grippesaison zu schützen", betont der ÖGK-Chefarzt.

Besonders wichtig sei dabei die Influenza-Impfung. Sie leiste einen wesentlichen Beitrag, um das Risiko einer Grippeerkrankung zu reduzieren.

Gratis-Impfung für alle Altersgruppen

Die gute Nachricht: Die Grippeimpfung ist kostenlos und steht mit altersgerechten Impfstoffen für alle Altersgruppen zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Kinder, Erwachsene bis 59 Jahre sowie Menschen ab 60 Jahren.

Krauter appelliert daher an die Bevölkerung, die Möglichkeit zu nutzen: "Ich empfehle, dieses Angebot zu nutzen und aktiv zum Schutz der eigenen Gesundheit beizutragen."