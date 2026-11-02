i Regen, Wind und eisige Temperaturen können selbst die größte Laufmotivation ausbremsen. Unsplash/Ryan Fleischer (Symbolbild) Schnee, Regen, Wind Draußen joggen oder Laufband – was ist jetzt gesünder? Draußen frieren oder drinnen schwitzen? Sobald die Temperaturen sinken, stehen viele Hobbyläufer vor dieser Frage. Was wirklich dem Körper besser tut. Von Heute Life 02.11.2026, 13:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wecker klingelt, draußen ist es noch stockfinster und gegen die Fensterscheibe prasselt der Regen. Eigentlich wolltest du heute eine Runde laufen gehen. Doch beim Blick aufs Thermometer erscheint das warme Fitnessstudio plötzlich ziemlich verlockend. Also lieber aufs Laufband oder doch die Laufschuhe schnüren und dem Schmuddelwetter trotzen? Beide Varianten haben ihre Vorteile – und Nachteile.

Das spricht fürs Draußenlaufen

Auch wenn die Couch bei Regen und Kälte besonders verführerisch wirkt: Wer sich trotzdem nach draußen wagt, kann gleich mehrfach profitieren. Beim Joggen im Freien ist keine Runde wie die andere: Mal geht es bergauf, mal über einen unebenen Waldweg, dann wieder über Asphalt. Dein Körper muss sich ständig an den Untergrund anpassen. Das fordert neben der Ausdauer auch Gleichgewicht und Koordination.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Treten statt Traben – warum dieses Workout so gesund ist i ?

Ein weiterer Pluspunkt ist das Tageslicht: Gerade in der dunklen Jahreszeit kann Bewegung im Freien helfen, den Kopf freizubekommen und die Stimmung zu heben. Auch dein Immunsystem profitiert von regelmäßiger, moderater Bewegung. Allerdings ist nicht die kalte Luft dafür verantwortlich, sondern das Training selbst.

Warum das Laufband manchmal die bessere Wahl ist

Während du draußen gegen Wind und Wetter ankämpfst, kannst du auf dem Laufband ganz entspannt dein Tempo bestimmen – und darin liegt eine seiner größten Stärken: Geschwindigkeit und Steigung lassen sich präzise einstellen. Das macht das Gerät besonders praktisch für Intervalltraining oder wenn du gezielt an deiner Ausdauer arbeiten möchtest.

Dazu kommen gleichbleibende Bedingungen: Keine roten Ampeln, keine rutschigen Wege und kein Gegenwind bringen dich aus dem Rhythmus. Vor allem an dunklen Winterabenden kann das Fitnessstudio deshalb die angenehmere und sicherere Alternative sein.

Verbrennst du draußen mehr Kalorien?

Viele glauben, dass Joggen im Freien automatisch anstrengender und damit effektiver ist. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Auf dem Laufband kannst du deine Ausdauer grundsätzlich genauso gut verbessern wie draußen. Bei vergleichbarer Geschwindigkeit und Belastung fallen die Unterschiede oft gering aus.

Im Freien können Wind, Steigungen und wechselnder Untergrund zusätzliche Anstrengung verlangen. Auf dem Laufband lässt sich die Belastung dafür gezielt erhöhen, etwa durch eine leichte Steigung. Entscheidend für den Kalorienverbrauch sind vor allem Tempo, Dauer und Intensität – nicht allein der Ort, an dem du läufst.

Bei diesem Wetter solltest du lieber drinnen trainieren

Ein bisschen Nieselregen oder kühle Temperaturen sind für gesunde Läufer normalerweise kein Problem. Mit atmungsaktiver Kleidung, einer passenden Jacke und gutem Schuhwerk lässt sich auch im Herbst und Winter angenehm trainieren.

Anders sieht es bei Glatteis, Gewitter, heftigem Sturm oder stark eingeschränkter Sicht aus. Hier steigt das Risiko für Stürze und andere Unfälle deutlich. Auch bei starkem Regen in Kombination mit niedrigen Temperaturen kann der Körper rasch auskühlen. In solchen Situationen ist das Laufband die vernünftigere Wahl.

Was ist nun wirklich gesünder?

Die gute Nachricht: Du musst dich gar nicht entscheiden. Beide Trainingsformen können deine Fitness verbessern und deinem Körper guttun: Wer für einen Straßenlauf trainiert, sollte regelmäßig draußen unterwegs sein, um sich an Wind, Kurven und unterschiedliche Untergründe zu gewöhnen. Für kontrollierte Tempoeinheiten oder besonders ungemütliche Tage ist das Laufband dagegen ideal.