i Zehn Stunden lang darf gegessen werden, was das Herz begehrt, dann wird gefastet. iSTock/TuTheLens Intervallfasten 10-Stunden-Diät: So nimmst du ganz nebenbei ab Vergiss komplizierte Diäten! Mit der 10-Stunden-Methode kurbelst du deinen Stoffwechsel an und kannst ganz nebenbei abnehmen. Von Heute Life 02.11.2026, 11:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zum Abnehmen musst du nicht deinen Lebensstil komplett umkrempeln. Mit intermittierendem Fasten reicht es oft schon, bewusst an der Uhr zu drehen. Das Prinzip: Die Nahrungsaufnahme wird auf ein Zeitfenster von 10 Stunden beschränkt.

Sobald du die erste Kalorie zu dir nimmst – auch Milch im Kaffee oder ein kleiner Snack –, startet die Phase und endet 10 Stunden später. Die restlichen 14 Stunden fastet dein Körper.

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Wie "Women's Health" berichtet, essen die meisten Menschen von frühmorgens bis spätabends. Dadurch bleibt kaum eine längere Pause zwischen den Mahlzeiten. Genau die ist aber wichtig, damit Stoffwechselprozesse wie die Fettverbrennung und zelluläre Reparaturmechanismen besser ablaufen können.

Das bringt das feste Essensfenster

Häufiges Snacken führt dazu, dass der Blutzuckerspiegel ständig erhöht ist und der Körper immer wieder Insulin ausschüttet. Bleibt der Insulinspiegel dauerhaft hoch, kann die Empfindlichkeit der Zellen sinken – ein möglicher Risikofaktor für Insulinresistenz.

Intermittierendes Fasten schafft bewusste Pausen, in denen sich der Stoffwechsel regulieren kann. Neuere Erkenntnisse zeigen zudem, dass der Körper am Abend schlechter auf Glukose reagiert als am Morgen. Wer früher isst, unterstützt also einen natürlicheren Stoffwechselrhythmus.

So setzt du es in der Praxis um

Ein Beispiel: Du frühstückst um 9 Uhr, isst zu Mittag um 13 Uhr und zu Abend um 18 Uhr. Der letzte Bissen sollte spätestens um 19 Uhr erfolgen. So entsteht ein 10-Stunden-Zeitfenster, das sich individuell an Arbeitszeiten oder persönliche Vorlieben anpassen lässt.

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Ein großer Vorteil: Die Methode ist vergleichsweise leicht umzusetzen und kommt ohne strikte Verbote aus. Viele empfinden es als befreiend, nicht ständig über das Essen nachdenken zu müssen. Zudem bleibt die Muskelmasse in der Regel besser erhalten als bei klassischen Diäten.