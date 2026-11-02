i Kimi Antonelli ist der jüngste Formel-1-Weltmeister der Geschichte. IMAGO/ZUMA Press Wire Jüngster F1-Weltmeister Antonelli-Tränen in letzter Runde: "War am heulen" Kimi Antonelli schreibt in Mexiko Formel-1-Geschichte. Auf dem Weg zu seinem ersten WM-Titel wird der 20-Jährige von seinen Gefühlen überwältigt. Von Sport Heute 02.11.2026, 07:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit Tränen in den Augen und kaum noch Sicht auf die Strecke raste Kimi Antonelli beim Großen Preis von Mexiko seinem größten Karriereerfolg entgegen. Der Mercedes-Pilot kürte sich mit Platz drei zum jüngsten Formel-1-Weltmeister aller Zeiten. Nach dem Sieg gestand der Italiener: Vor lauter Tränen sah er auf der letzten Runde die Strecke nicht mehr.

"In der letzten Runde bin ich vom Gas gegangen, weil ich die Strecke nicht mehr sehen konnte", verriet der frischgebackene Champion nach dem Rennen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der 20-Jährige wusste zu diesem Zeitpunkt bereits, dass ihm der dritte Platz zum historischen Titelgewinn reichen würde. Die Emotionen übermannten ihn noch während der Fahrt.

"Ich wurde sehr emotional. Und wie gesagt, ich musste dann vom Gas gehen, sonst wäre ich von der Strecke geflogen. Ich habe nur versucht, das Ding nach Hause zu tragen", schilderte Antonelli immer noch sichtlich emotional.

Antonelli verliert zwei Sekunden

Wie sehr ihn der bevorstehende Triumph mitnahm, zeigte sich auch auf der Stoppuhr. Antonelli musste sein Tempo deutlich reduzieren, um seinen Mercedes sicher ins Ziel zu bringen. "Ich glaube, ich habe da um die zwei Sekunden verloren, denn ich war bereits am Heulen und konnte nichts mehr sehen", schilderte der Italiener.

Lediglich den Ferrari von Lewis Hamilton konnte er durch seine Tränen noch einigermaßen erkennen. Im selben Moment schossen ihm Erinnerungen vom Beginn seiner Karriere in den Kopf.

"In dem Moment schossen mir alle möglichen Erinnerungen durch den Kopf", erklärte Antonelli. "Vom Kartsport an bis hin zu diesem Moment. Das war eine echt besondere letzte Runde."

Vettel-Rekord gebrochen

Mit gerade einmal 20 Jahren löste Antonelli Sebastian Vettel als jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte ab. Der Deutsche war bei seinem ersten Titelgewinn 2010 bereits 23 Jahre alt gewesen.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Seine verbliebenen WM-Konkurrenten konnten den Triumph in Mexiko nicht mehr verhindern. Weder Mercedes-Teamkollege George Russell noch Ferrari-Star Lewis Hamilton befanden sich in einer Position, um die Titelentscheidung noch einmal zu vertagen.

Als Antonelli schließlich die Ziellinie überquerte, gab es für den Italiener kein Halten mehr. "Beim Überqueren der Ziellinie musste ich das alles einfach rauslassen, denn ich habe mir da einen meiner größten Träume überhaupt erfüllt. Das war etwas ganz Besonderes."