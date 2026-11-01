i Kimi Antonelli braucht in Mexiko zwei Punkte, um F1-Champion zu werden. IMAGO/Xinhua

"Heute"-Ticker

Live ab 21 Uhr: Antonelli steht in Mexiko vor Krönung

Beim Grand Prix in Mexiko kommt es zum großen Showdown der Formel 1. Kimi Antonelli kann sich zum Weltmeister krönen. Hier geht's zum Ticker.