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Kimi Antonelli braucht in Mexiko zwei Punkte, um F1-Champion zu werden.
Kimi Antonelli braucht in Mexiko zwei Punkte, um F1-Champion zu werden.
IMAGO/Xinhua
"Heute"-Ticker

Live ab 21 Uhr: Antonelli steht in Mexiko vor Krönung

Beim Grand Prix in Mexiko kommt es zum großen Showdown der Formel 1. Kimi Antonelli kann sich zum Weltmeister krönen. Hier geht's zum Ticker.
Von Sport Heute
01.11.2026, 08:46
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red, 01.11.2026, 08:46
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