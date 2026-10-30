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Der GAK duelliert sich mit Hartberg.
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Live ab 19.30 Uhr: Steiermark-Duell GAK gegen Hartberg

Anpfiff für die elfte Bundesliga-Runde. Der GAK bekommt es im Steiermark-Duell mit Hartberg zu tun. Wir tickern live.
Von Sport Heute
30.10.2026, 10:34
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red, 30.10.2026, 10:34
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