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Red-Bull-Salzburg-Stürmer Haris Tabakovic.
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ÖFB-Cup live ab 18 Uhr: Tirol-Derby und Salzburg dran

Das Achtelfinale im ÖFB-Cup geht weiter. In Tirol steht das Derby Wacker gegen WSG Tirol auf dem Programm, Red Bull Salzburg gastiert in Bregenz.
Von Sport Heute
28.10.2026, 15:21
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red, 28.10.2026, 15:21
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