i Red-Bull-Salzburg-Stürmer Haris Tabakovic. GEPA pictures

"Heute"-Ticker

ÖFB-Cup live ab 18 Uhr: Tirol-Derby und Salzburg dran

Das Achtelfinale im ÖFB-Cup geht weiter. In Tirol steht das Derby Wacker gegen WSG Tirol auf dem Programm, Red Bull Salzburg gastiert in Bregenz.