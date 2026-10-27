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Der neue Austria-Coch Maximilian Uhlig.
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Ab 18 Uhr live: Das Uhlig-Debüt im Cup gegen Hartberg

Max Uhlig gibt heute sein Debüt als Coach der Wiener Austria gegen den TSV Hartberg. Wir tickern das Spiel live.
Von Sport Heute
27.10.2026, 08:38
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red, 27.10.2026, 08:38
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