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Jubelt Rapid im Cup?
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"Heute"-Cup-Ticker

Ab 18 Uhr live: Rapid ist gegen die Vienna gefordert

Der SK rapid muss heute auf der Hohen Warte gegen die Vienna bestehen. Wir tickern den Cup-Hit live.
Von Sport Heute
27.10.2026, 08:35
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red, 27.10.2026, 08:35
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