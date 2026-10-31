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Michale Gregoritsch
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"Heute"-Ticker

Live ab 15:30 Uhr: Gregoritsch im Duell gegen Ex-Klub

In der deutschen Bundesliga steht der achte Spieltag an. In der Konferenz trifft Augsburg auf Freiburg. Wir tickern live.
Von Sport Heute
31.10.2026, 09:52
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red, 31.10.2026, 09:52
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