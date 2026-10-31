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Der Klassiker steht an.
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IMAGO/Sven Simon
"Heute"-Ticker

Live ab 18:30 Uhr: Bayern im Klassiker gegen den BVB

In Deutschland steht heute das Spiel der Spiele an! Die Bayern empfangen Borussia Dortmund zum Klassiker. Wir tickern das Spiel live.
Von Sport Heute
31.10.2026, 10:06
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red, 31.10.2026, 10:06
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