i Lewis Hamilton crashte die Party von Kimi Antonelli. IMAGO/ZUMA Press Wire Antonelli nur Vierter Hamilton rast in Mexiko zu erster Pole mit Ferrari Lewis Hamilton sorgt beim Großen Preis von Mexiko für eine Überraschung. Der Ferrari-Star rast erstmals seit über drei Jahren auf die Pole Position. Von Sport Heute 01.11.2026, 08:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als drei Jahre musste Lewis Hamilton (41) auf diesen Moment warten. Ausgerechnet im Ferrari gelang dem siebenfachen Weltmeister beim Großen Preis von Mexiko die große Überraschung. Der Brite raste am Samstag zur Pole Position und bescherte der Scuderia damit den ersten Qualifying-Triumph der Saison.

Für Hamilton war es die insgesamt 105. Pole seiner Karriere, seine erste im roten Rennanzug. Zuletzt hatte der Rekordweltmeister im Juli 2023 einen Grand Prix vom ersten Startplatz aus in Angriff genommen. "Das fühlt sich fantastisch an. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", jubelte der Ferrari-Star nach seiner Bestzeit.

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Antonelli verpasst erste Startreihe

Während Hamilton über seinen überraschenden Erfolg jubelte, musste sich WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli mit dem vierten Startplatz begnügen. Der 20-jährige Mercedes-Pilot konnte im Kampf um die Pole nicht mit der Spitze mithalten.

Besonders brisant: Direkt hinter Hamilton landete mit George Russell ausgerechnet einer der beiden verbliebenen Titelkonkurrenten Antonellis. Gemeinsam mit dem Ferrari-Piloten hat der Brite zumindest rechnerisch noch Chancen auf die Weltmeisterschaft.

Am Sonntag könnte Antonelli den beiden allerdings endgültig einen Strich durch die Rechnung machen.

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Neunter Platz reicht zum WM-Titel

Trotz des verpassten Spitzenplatzes im Qualifying befindet sich der Italiener in einer komfortablen Ausgangslage. Bereits beim fünftletzten Saisonrennen kann Antonelli seine erste Weltmeisterschaft fixieren.

Dafür muss der Mercedes-Pilot lediglich als Neunter ins Ziel kommen. Holt er mindestens zwei WM-Punkte, ist ihm der Titel unabhängig von den Ergebnissen seiner Verfolger sicher. Auch ohne eigene Punkte könnte Antonelli bereits am Sonntag jubeln. Gewinnen weder Hamilton noch Russell das Rennen, steht er ebenfalls als Weltmeister fest.

Toto Wolff nimmt Druck heraus

Bei Mercedes versucht man unterdessen, die Bedeutung des Rennens möglichst kleinzuhalten. Teamchef Toto Wolff will seinen jungen Schützling nicht zusätzlich unter Druck setzen.

"Das Thema WM spielt bei uns in den Gesprächen keine Rolle", erklärte der Österreicher gegenüber "Sky". Antonelli habe das "Mindset, dass er den Druck erst gar nicht hochkommen lässt und sich auf die kurzfristige Arbeit."

Sollte der Italiener am Sonntag tatsächlich den Titel holen, würde er Formel-1-Geschichte schreiben. Mit gerade einmal 20 Jahren wäre Antonelli der jüngste Weltmeister aller Zeiten. Den bisherigen Rekord hält Sebastian Vettel, der bei seinem ersten WM-Triumph 2010 bereits 23 Jahre alt war.