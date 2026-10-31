i Esteban Ocon droht ein vorzeitiger Abschied aus der Formel 1. IMAGO/Sports Press Photo Haas schweigt zu Grund Ocon soll Teamchef gepackt haben – jetzt droht Rauswurf Bei Haas fliegen die Fetzen: Esteban Ocon wurde beim Grand Prix von Mexiko überraschend degradiert. Nun kommen brisante Hintergründe ans Licht. Von Sport Heute 31.10.2026, 22:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit mit seinem Teamchef könnte für Esteban Ocon (30) das vorzeitige Ende seiner Formel-1-Karriere bei Haas bedeuten. Der Franzose wurde am Samstag beim Grand Prix von Mexiko überraschend durch Ersatzfahrer Ryo Hirakawa (32) ersetzt. Jetzt berichtet die deutsche "Bild" von einem heftigen Konflikt hinter den Kulissen, der sogar körperlich geworden sein soll.

Demnach soll Ocon seinen Teamchef Ayao Komatsu (50) bei einer Auseinandersetzung an der Schulter gepackt und festgehalten haben. Der Vorfall könnte weitreichende Konsequenzen haben: Bereits Anfang kommender Woche soll über eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags verhandelt werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Streit im Büro eskaliert

Auslöser der Auseinandersetzung war offenbar eine missachtete Anweisung während des zweiten freien Trainings am Freitag. Ocons Renningenieurin Laura Müller hatte den Franzosen aufgefordert, an die Box zu kommen und von Soft- auf Medium-Reifen zu wechseln.

Doch der Haas-Pilot weigerte sich. "Nein, ich will auf den Soften bleiben. Tut mir das nicht an!", funkte er zurück.

Schon bei der anschließenden Teambesprechung soll die Stimmung angespannt gewesen sein. Am Samstagvormittag wollte Ocon den Konflikt offenbar aus der Welt schaffen und sich bei Komatsu persönlich entschuldigen.

Die geplante Aussprache nahm laut dem Bericht allerdings eine unerwartete Wendung. Komatsu soll dem Fahrer mitgeteilt haben, kein Interesse an einem Gespräch zu haben. Ocon habe daraufhin darauf bestanden, das Büro erst nach einer Klärung zu verlassen.

Als der Teamchef den Raum verlassen wollte, soll ihn der Franzose schließlich an der Schulter festgehalten haben. Eine offizielle Bestätigung dieser Darstellung gibt es bislang nicht.

Haas schweigt zu Hintergründen

Die überraschende Entscheidung, Ocon aus dem Auto zu nehmen, hatte bereits am Samstag für Aufsehen gesorgt. Eine konkrete Erklärung lieferte der Rennstall zunächst nicht.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Komatsu hielt sich auch gegenüber "Sky" bedeckt. "Ich kann nicht ins Detail gehen, aber sagen, dass er nicht krank ist", erklärte der Japaner. Gesundheitliche Probleme als Grund für den Fahrerwechsel schloss er damit aus.

Ocon bereits auf dem Weg nach Europa

Für den 30-Jährigen könnte das Kapitel Haas nun früher als geplant enden. Sein Vertrag läuft nach der laufenden Saison ohnehin aus, sein Abschied vom US-Rennstall steht bereits fest.

Nach Informationen der "Bild" sollen die Verantwortlichen nun sogar eine sofortige Trennung prüfen. Ocon hat Mexiko inzwischen verlassen und befindet sich auf dem Rückweg nach Europa.

Beim kommenden Grand Prix in Brasilien soll Rafael Camara (21) das Haas-Cockpit übernehmen. Der Brasilianer ist ohnehin als Nachfolger des Franzosen für die kommende Saison vorgesehen.