i Lando Norris fuhr zur Trainingsbestzeit. IMAGO/PsnewZ Antonelli Zweiter in Mexiko Norris schlägt WM-Leader um 0,001 Sekunden Enger könnte es kaum sein. Lando Norris schnappt Kimi Antonelli im letzten Training zum Großen Preis von Mexiko die Bestzeit weg. Von Sport Heute 31.10.2026, 19:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine einzige Tausendstelsekunde entschied am Samstag über die Bestzeit im letzten Formel-1-Training von Mexiko. McLaren-Pilot Lando Norris setzte sich in einem hauchdünnen Duell gegen WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli durch und sicherte sich um 0,001 Sekunden den ersten Platz im Abschlusstraining.

Antonelli vor historischem Triumph

Antonelli könnte bereits am Sonntag seinen ersten Weltmeistertitel fixieren. Dem Mercedes-Piloten reicht beim Grand Prix von Mexiko ein neunter Platz, um sich vorzeitig die WM-Krone zu sichern.

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Hinter Norris und Antonelli landete Ferrari-Pilot Charles Leclerc auf dem dritten Platz. Die beiden verbliebenen Titelkonkurrenten des Italieners konnten im Abschlusstraining hingegen nicht ganz vorne mitmischen.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Mercedes-Pilot George Russell musste sich mit Rang sieben begnügen. Der Brite liegt in der Weltmeisterschaft bereits 123 Punkte hinter seinem Teamkollegen.

Auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat im Ferrari nur noch rechnerische Chancen auf den Titel. Der siebenfache Champion belegte im Training Platz sechs und hat 124 Zähler Rückstand auf Antonelli.

Zwei Punkte reichen zum WM-Titel

Für Russell und Hamilton wird die Luft im Titelrennen immer dünner. Holt Antonelli beim Rennen am Sonntag mindestens zwei WM-Punkte, können ihn seine beiden Verfolger rechnerisch nicht mehr einholen.

Zuvor wartet allerdings noch das Qualifying. Am Samstag um 22 Uhr kämpfen die Piloten in Mexiko-Stadt um die besten Startplätze. Der Große Preis von Mexiko steigt am Sonntag um 21 Uhr österreichischer Zeit. ORF 1 überträgt das Rennen ab 20.10 Uhr live.