i Formel-1-Star Esteban Ocon. Reuters Gründe unklar Aus dem Nichts: F1-Team ersetzt Routinier durch Rookie Haas ersetzt Esteban Ocon überraschend durch Reservefahrer Ryo Hirakawa. Die Gründe für den kurzfristigen Fahrerwechsel sind völlig unklar. Von Sport Heute 31.10.2026, 16:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Überraschender Fahrerwechsel in der Formel 1! Wenige Stunden vor dem Qualifying für den Großen Preis von Mexiko verkündet Haas eine unerwartete Entscheidung. Stammfahrer Esteban Ocon wird für den Rest des Rennwochenendes durch Reservepilot Ryo Hirakawa ersetzt.

Der Japaner durfte bereits am Freitag im ersten Freien Training im Haas-Cockpit Platz nehmen. Nun bekommt er die Chance, auch das Qualifying und das Rennen zu bestreiten. Für Hirakawa wird es am Sonntag sein Debüt bei einem Formel-1-Grand-Prix.

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Warum Ocon so kurzfristig aus dem Cockpit genommen wurde, ist bislang völlig unklar. Das US-Team hält sich zu den Hintergründen bedeckt.

"Zum aktuellen Zeitpunkt werden keine weiteren Statements abgegeben", heißt es in einer knappen Mitteilung des Rennstalls. Damit sorgt Haas unmittelbar vor dem Qualifying in Mexiko für einen echten Formel-1-Paukenschlag.