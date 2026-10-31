i Formel-1-Star Isack Hadjar hat einen Fan beiseite geschubst, nun droht ihm eine Strafe. Imago Images, Screenshot Es wird ermittelt Red-Bull-Star droht nach Fan-Schubser jetzt Ärger Ganz große Aufregung um Red-Bull-Fahrer Isack Hadjar. Nach einem Schubser gegen einen Fan droht dem Formel-1-Pilot sogar eine Strafe. Von Sport Heute 31.10.2026, 10:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel um Red-Bull-Pilot Isack Hadjar! Der Franzose muss sich beim Formel-1-Grand-Prix in Mexiko vor den Rennkommissaren verantworten. Hintergrund ist ein Zwischenfall mit einem Fan im Fahrerlager. Dem 22-Jährigen droht nun eine Strafe.

Am Freitag sorgte ein Video in den sozialen Medien für Aufsehen. Darauf ist zu sehen, wie Hadjar einen Fan wegstößt, der ein Selfie mit dem Formel-1-Star machen wollte. Die genauen Umstände der Szene sind bislang allerdings unklar.

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Hadjar muss zu Rennkommissaren

Jetzt schaltet sich die FIA ein. Hadjar wurde für Samstag um 10.15 Uhr Ortszeit, also 17.15 Uhr österreichischer Zeit, zu den Rennkommissaren vorgeladen. Die Anhörung findet damit unmittelbar vor dem dritten Freien Training in Mexiko-Stadt statt.

Der Vorwurf lautet auf einen möglichen Verstoß gegen Artikel 12.2.1.l des Internationalen Sportgesetzes. Dieser untersagt unter anderem Handlungen, die dem Ansehen der FIA oder den Interessen des Motorsports schaden könnten. In der offiziellen Vorladung wird der konkrete Vorfall allerdings nicht näher beschrieben.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Harte Strafen drohen

Sollten die Stewards einen Regelverstoß feststellen, könnte es für Hadjar unangenehm werden. Möglich sind eine Verwarnung, ein offizieller Verweis oder eine Geldstrafe. Bei schwerwiegenden Vergehen erlaubt das Regelwerk auch sportliche Sanktionen wie eine Rückversetzung in der Startaufstellung oder sogar eine Sperre.

Ob das kursierende Fan-Video tatsächlich der Auslöser für die Untersuchung ist, wurde von der FIA bisher nicht bestätigt – es ist aber naheliegend. Für Hadjar kommt die Vorladung jedenfalls zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt – mitten in den Vorbereitungen auf das Qualifying zum Mexiko-Grand-Prix.