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Vor Antonelli

Ferrari-Bestzeit! Leclerc dominiert Mexiko-Training

Charles Leclerc setzt im ersten Freien Training zum Großen Preis von Mexiko ein Ausrufezeichen. Der Ferrari-Pilot fährt souverän die Bestzeit.
Von Sport Heute
30.10.2026, 21:25
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Charles Leclerc setzt im ersten Freien Training für den Großen Preis von Mexiko ein Ausrufezeichen! Der Ferrari-Pilot fährt souverän die Bestzeit und lässt die Konkurrenz deutlich hinter sich.

Der Monegasse verweist WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes mit einem Vorsprung von 0,659 Sekunden auf den zweiten Platz. Rang drei sichert sich Mercedes-Rookie Frederik Vesti (+0,733), der für George Russell im Cockpit sitzt.

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Dahinter landen Lewis Hamilton auf Platz vier und Ayumu Iwasa auf Rang fünf. Der Japaner übernimmt im ersten Training den Red Bull von Max Verstappen.

    Die Top Ten komplettieren Pierre Gasly, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Oliver Bearman und Arvid Lindblad.

    red, 30.10.2026, 21:25
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