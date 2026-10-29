i Kimi Antonelli IMAGO/HochZwei Formel 1 Antonelli ist krank – Sorge vor seiner WM-Krönung Virus-Alarm bei Mercedes! Kimi Antonelli ist vor dem Formel-1-Rennen in Mexiko angeschlagen – ausgerechnet jetzt kann er Geschichte schreiben. Von Sport Heute 29.10.2026, 18:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sorgen um Formel-1-Shootingstar Kimi Antonelli! Der 20-jährige Mercedes-Pilot kämpft unmittelbar vor dem Grand Prix von Mexiko mit den Folgen einer Viruserkrankung. Wie sein Rennstall am Donnerstag mitteilt, fühlt sich der Italiener weiterhin nicht vollständig fit.

Deshalb fehlt Antonelli bei den verpflichtenden Medienterminen vor dem Rennwochenende. Der Automobil-Weltverband FIA stellt den Mercedes-Star vorsorglich von seinen Presseverpflichtungen frei, damit er sich ausruhen und weiter erholen kann.

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Der Zeitpunkt könnte für Antonelli kaum ungünstiger sein. Der Italiener hat in Mexiko die Chance, sich zum jüngsten Formel-1-Weltmeister aller Zeiten zu krönen. Mit gerade einmal 20 Jahren könnte er damit einen historischen Rekord aufstellen.

Bei Mercedes hofft man allerdings auf eine rasche Genesung. Laut Teamangaben soll Antonelli bereits am Freitag wieder an der Rennstrecke zurückkehren. Ob ihn die Erkrankung beim weiteren Verlauf des Wochenendes beeinträchtigen wird, bleibt abzuwarten.

Für den Youngster steht in Mexiko jedenfalls enorm viel auf dem Spiel. Während er sich auf die mögliche Krönung zum Weltmeister vorbereitet, gilt es zunächst, wieder vollständig zu Kräften zu kommen. Sein Team setzt dabei vorerst auf Schonung statt zusätzlicher Verpflichtungen.