i Formel-1-Star Andrea Kimi Antonelli. Reuters Er steht vor F1-Krönung Antonelli lehnt schon jetzt Weltmeister-Privileg ab Formel-1-Star Andrea Kimi Antonelli steht kurz vor der Krönung, greift nach seinem ersten Weltmeistertitel. Dabei lehnt er ein großes Privileg ab. Von Sport Heute 29.10.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kimi Antonelli steht unmittelbar vor seinem ersten Formel-1-Weltmeistertitel! Der 20-jährige Mercedes-Star könnte sich bereits am Sonntag beim Großen Preis von Mexiko zum jüngsten Champion aller Zeiten krönen. Doch auf ein besonderes Privileg, das ihm als Weltmeister zustehen würde, will der Italiener freiwillig verzichten.

Denn Antonelli möchte auch nach einem möglichen Titelgewinn mit seiner gewohnten Startnummer 12 fahren. Die prestigeträchtige Nummer 1, die dem amtierenden Weltmeister vorbehalten ist, kommt für ihn offenbar nicht infrage. "Ich muss zuerst in Mexiko meinen Job erledigen. Aber ich denke, wenn ich am Ziel bin, dass ich weiter mit der Startnummer 12 antrete", verrät er bei "Blick".

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Der Grund für diese Entscheidung ist eine Formel-1-Legende: Ayrton Senna. Der dreimalige Weltmeister ist Antonellis großes Idol. Der Brasilianer fuhr von 1985 bis 1988 mit der Nummer 12 und gewann damit 1988 im McLaren seinen ersten WM-Titel.

Kein Nummern-Wechsel wegen Senna

"Die Nummer 12 auf meinem Auto? Die habe ich wegen Ayrton", erklärt Antonelli. Doch die Zahl hat für den Mercedes-Piloten noch eine weitere Bedeutung. Bereits bei seinen ersten Schritten im Formelsport fuhr er mit der 12. Außerdem wurde er im Alter von zwölf Jahren in das Nachwuchsprogramm der Silberpfeile aufgenommen.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Mit seinem geplanten Verzicht würde Antonelli in die Fußstapfen von Lewis Hamilton treten. Der siebenmalige Weltmeister blieb während seiner erfolgreichen Mercedes-Jahre stets seiner Startnummer 44 treu. Max Verstappen hingegen entschied sich nach seinen Titelgewinnen für die Nummer 1, ebenso wie der amtierende Champion Lando Norris.

Zunächst muss Antonelli allerdings noch die letzte Hürde nehmen. Nach seinem Sieg in Austin liegt der Italiener in der WM-Wertung bereits 123 Punkte vor Teamkollege George Russell. Nur noch 125 Zähler sind zu vergeben. Ein neunter Platz reicht dem Italiener also definitiv für seinen ersten WM-Titel.