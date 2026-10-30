i Fernando Alonso hat von seinen F1-Kollegen genug. IMAGO/ZUMA Press Wire Ein Drittel der Fahrer Alonso rechnet mit F1-Stars ab: "Mangelt an Qualität" Fernando Alonso hat genug gesehen: Der zweifache Weltmeister stellt die Fähigkeiten einiger F1-Stars infrage, rechnet beinhart mit ihrem Können ab. Von Sport Heute 30.10.2026, 08:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fernando Alonso (45) hat vor dem Großen Preis von Mexiko offenbar genug von seinen Konkurrenten. Der Aston-Martin-Pilot macht nicht nur Williams-Fahrer Alexander Albon (30) für sein verkorkstes Rennen in den USA verantwortlich, sondern holt gleich zum Rundumschlag gegen einen großen Teil des Fahrerfeldes aus.

"Ich glaube, den Fahrern im hinteren Drittel des Fahrerfelds mangelt es einfach an Qualität, wie wir an Alex gesehen haben", wetterte der Spanier nach seinem 16. Platz in Austin.

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Kollision kostet Alonso wichtige Plätze

Auslöser für die scharfe Kritik war eine Kollision in der Anfangsphase des Rennens. Alonso war von Startplatz zwölf ins Rennen gegangen und wollte Esteban Ocon überholen. Dabei kam es zum Kontakt mit Albon, der sich von Startplatz 17 bereits um drei Positionen verbessert hatte.

Der Williams-Pilot traf Alonsos Aston Martin, Teile des Unterbodens lösten sich. Für den zweifachen Weltmeister war das Rennen damit praktisch gelaufen. Alonso legte nach: "Er hat wohl vergessen, dass Kurve 11 vor ihm ist und er links rum fahren muss."

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Albon schildert Unfall anders

Albon selbst beschrieb die Szene deutlich nüchterner. "Ich habe versucht, auszuweichen und auf den Kerb zu fahren, aber das ist mir nicht ganz gelungen", erklärte der Williams-Pilot.

Auch sein Auto sei bei der Kollision beschädigt worden. "Ich gehe davon aus, dass sein Auto beschädigt wurde – ich weiß jedenfalls, dass meines Schaden genommen hat und ich den Rest des Rennens mit einem kaputten Flügel herumfahren musste." Auf die persönlichen Vorwürfe seines Konkurrenten hat Albon bislang nicht reagiert.

Alonso fordert schnelleres Auto

Neben seiner Kritik an den Fahrern im hinteren Feld nahm Alonso auch sein eigenes Team in die Pflicht. "Es muss uns gelingen, das Auto so schnell zu machen, dass ich nicht mehr von da hinten starten muss."

Schon beim kommenden Rennwochenende in Mexiko könnte der Streit in die nächste Runde gehen. Albon wird am Donnerstag bei der offiziellen Formel-1-Pressekonferenz am Autódromo Hermanos Rodríguez erwartet. Dort hat der Williams-Pilot die Gelegenheit, auf Alonsos heftige Vorwürfe zu antworten.