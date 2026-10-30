i Formel-1-Star Lando Norris. IMAGO/Action Plus Sorgen vor Mexiko-GP Zwei F1-Stars sind krank: Jetzt packt Norris aus Kurz vor dem Grand Prix von Mexiko sind zwei Formel-1-Stars krank, mussten Termine absagen. Noch-Weltmeister Lando Norris verriet seine Strategie. Von Sport Heute 30.10.2026, 13:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Krankheitsalarm vor dem Formel-1-Grand-Prix in Mexiko! Gleich zwei Piloten mussten ihre Medientermine absagen. Während Kimi Antonelli und Valtteri Bottas gesundheitlich angeschlagen sind, verrät McLaren-Star Lando Norris (26), mit welchen ungewöhnlichen Vorsichtsmaßnahmen er versucht, gesund zu bleiben.

Mercedes-Pilot Antonelli leidet laut seinem Team an einer Viruserkrankung und erhielt von der FIA eine offizielle Entschuldigung für den Medientag, er musste keinerlei Termine am Donnerstag wahrnehmen. Für den Italiener kommt die Erkrankung zur Unzeit: Er steht kurz vor seinem ersten WM-Titel. Auch Cadillac-Fahrer Bottas wurde von seinen Medienpflichten freigestellt, nachdem er sich unwohl gefühlt hatte.

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Norris verrät seine Tricks

Norris will solche Probleme unbedingt vermeiden. Sein Rezept? Möglichst wenig Experimente beim Essen. "Ich versuche einfach, all die komischen Lebensmittel zu vermeiden", erklärt der Brite im Vorfeld des Rennwochenendes. Statt exotischer Gerichte setzt er auf einen simplen Speiseplan: "Ich bleibe bei Pasta. Ich esse einfach Pasta und hin und wieder ein bisschen Huhn."

Besonders vorsichtig ist Norris beim Wasser. "Hier in Mexiko verwende ich überhaupt kein Leitungswasser. Ich putze mir sogar mit Wasser aus Flaschen die Zähne", verrät der McLaren-Pilot. Dahinter stecken schlechte Erfahrungen: Sowohl in Mexiko als auch in Brasilien sei er bereits krank geworden. Mittlerweile wisse er besser, was er vermeiden müsse.

Doch nicht nur die Ernährung spielt für Norris eine Rolle. Der 26-Jährige achtet auch auf ausreichend Erholung. "Ich nehme mir montags und dienstags frei, nur für mich selbst, um überhaupt nichts zu machen", erzählt er. Selbst Marketingtermine seien anstrengender, als viele glauben. Deshalb setzt der Brite auf viel Schlaf und möglichst wenige zusätzliche Verpflichtungen.

Auch bei der Anreise hat Norris eine klare Strategie. Er versucht, möglichst früh am Rennort einzutreffen, um sich an Zeitverschiebung und Bedingungen zu gewöhnen. Bei einem Kalender mit zwölf Rennen innerhalb von nur 15 Wochen ist das für ihn besonders wichtig. Während Antonelli und Bottas vor dem Mexiko-Rennen bereits pausieren mussten, hofft Norris, mit Pasta, Flaschenwasser und ausreichend Ruhe fit zu bleiben.