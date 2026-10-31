i Red-Bull-Star Max Verstappen und sein Racing-Bulls-Konkurrent Liam Lawson. IMAGO/ZUMA Press Wire Zweites Mexiko-Training Verstappen erhält nach Red-Bull-Crash Startplatz-Strafe Max Verstappen wird im Grand Prix von Mexiko zurückversetzt. Er und Racing-Bulls-Fahrer Liam Lawson kollidierten im Training, wurden bestraft. Von Sport Heute 31.10.2026, 08:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Red-Bull-Krach beim Formel-1-Grand-Prix in Mexiko! Max Verstappen und sein ehemaliger Teamkollege Liam Lawson gerieten im zweiten Freien Training aneinander. Nach einer Kollision griff die FIA hart durch: Beide Piloten werden in der Startaufstellung um einen Platz zurückversetzt und kassieren jeweils einen Strafpunkt auf ihrer Superlizenz.

Der Zwischenfall ereignete sich bereits 13 Minuten nach Trainingsbeginn. Verstappen setzte in Kurve 12 auf der Innenseite zum Überholmanöver gegen Lawson an. Der Neuseeländer, der mittlerweile wieder für Racing Bulls fährt, wollte seinen früheren Red-Bull-Teamkollegen aber nicht kampflos vorbeilassen.

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In den folgenden Kurven wurde es eng. In Kurve 14 kam es schließlich zum Kontakt: Verstappen fuhr über die rechte Außenkante von Lawsons Frontflügel. Teile des Flügels brachen ab und blieben auf der Strecke liegen. Streckenposten mussten die Trümmer anschließend entfernen.

Verstappen sauer

Verstappen zeigte sich wenig begeistert. Vor seiner Anhörung bei den Rennkommissaren bezeichnete der vierfache Weltmeister Lawsons Manöver als "nicht besonders clever". Doch die FIA gab keinem der beiden Fahrer die alleinige Schuld.

Die Rennkommissare stuften das Verhalten beider Piloten als "inakzeptabel" ein. Besonders brisant: Die Teams waren zuvor ausdrücklich vor solchen Zwischenfällen gewarnt worden. Verstappen und Lawson räumten bei der Anhörung ein, dass ihre Manöver unnötig und ungeschickt gewesen seien. Weil es in dieser Saison bereits ähnliche Vorfälle gegeben hatte, beließ es die FIA diesmal nicht bei einer Verwarnung.

Der Vorfall ist vor allem auch deshalb brisant, weil Lawson noch um seine Zukunft in der Motorsport-"Königsklasse" kämpft, noch keinen neuen Vertrag bei den Racing Bulls hat. Im Ansehen des Red-Bull-Universums dürfte dem Neuseeländer dieser Zwischenfall nicht gerade geholfen haben.

Leclerc mit der Bestzeit

Das zweite Training auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez wurde damit früh von der Kollision der beiden ehemaligen Teamkollegen überschattet. Die Bestzeit war derweil erneut an Ferrari-Star Charles Leclerc gegangen. Mit 1:17,827 setzte sich der Monegasse vor Noch-Weltmeister Lando Norris (+0,103) und Mercedes-Ass George Russell (+0,106) ab, Teamkollege Andrea Kimi Antonelli landete auf Rang vier (+0,217). Der Italiener kann schon an diesem Wochenende mit einem neunten Platz seinen ersten WM-Titel fixieren.

Verstappen beendete die Session schließlich als Fünfter (+0,311), einen Platz vor seinem aktuellen Teamkollegen Isack Hadjar (+0,410). Oscar Piastri im zweiten McLaren als Zehnter (+0,642) und Lewis Hamilton im Ferrari auf Rang elf (+0,685) schwächelten.