Herbstblues? Diese Sportart macht dich wieder munterer

Der Wecker klingelt, draußen ist es noch finster und spätestens am Nachmittag verabschiedet sich die Sonne schon wieder. Kein Wunder, dass im Herbst bei vielen die Energie nachlässt. Statt Bewegung locken Sofa, Tee und die nächste Serienfolge. Dabei könnte genau jetzt ein kleiner Ausflug an die frische Luft guttun – und dafür musst du weder laufen noch im Fitnessstudio schwitzen.
Die Rede ist von Nordic Walking. Ja, genau: das flotte Gehen mit zwei Stöcken, das gerne einmal als Pensionistensport belächelt wird. Doch hinter den unscheinbaren Bewegungen steckt mehr, als man vermuten würde. Beim Walken kommen nicht nur die Beine, sondern durch den gezielten Stockeinsatz auch Arme, Schultern und Rumpf in Schwung. Das Herz-Kreislauf-System wird aktiviert, ohne dass du dich dabei völlig verausgaben musst. Und das Beste: Auch die Psyche könnte davon profitieren.
Wie hilfreich Nordic Walking sein kann, untersuchte ein französisches Forschungsteam an 64 Erwachsenen mit mittelschweren bis schweren depressiven Symptomen. Ein Teil der Teilnehmer absolvierte zehn Wochen lang zweimal wöchentlich ein angeleitetes, einstündiges Nordic-Walking-Training. Die andere Gruppe nahm an keinem entsprechenden Bewegungsprogramm teil.
Das bemerkenswerte Ergebnis: Bereits nach fünf Wochen zeigten sich in der Walking-Gruppe deutliche Verbesserungen der depressiven Beschwerden. In der Kontrollgruppe fielen die Veränderungen wesentlich geringer aus.
Die Untersuchung liefert damit vielversprechende Hinweise auf die Wirkung der Sportart. Allerdings ist sie mit 64 Teilnehmern relativ klein. Und wichtig: Nordic Walking kann eine Behandlung bei Depressionen unterstützen, ersetzt aber keine professionelle Hilfe.
In der dunklen Jahreszeit fehlt uns häufig Tageslicht: Wer draußen walkt, verbindet Bewegung mit frischer Luft und natürlichem Licht – beides kann sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken. Dazu kommt der gleichmäßige Rhythmus: Schritt für Schritt bewegen sich Arme und Beine, während der Kopf eine Pause vom Alltag bekommt. Viele empfinden das als entspannend, besonders wenn sie sonst ständig grübeln.
Ein weiterer Vorteil: Nordic Walking ist vergleichsweise gelenkschonend, lässt sich dem eigenen Tempo anpassen und eignet sich auch für Menschen, die länger keinen Sport gemacht haben.
Du musst also weder Rekorde brechen noch kilometerweit marschieren. Schon ein gemütlicher Einstieg kann helfen, wieder mehr Bewegung in deinen Alltag zu bringen.