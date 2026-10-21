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Close meldet sich zu ihrer Gesundheit.
Close meldet sich zu ihrer Gesundheit.
APA-Images / AFP Getty / MANOLI FIGETAKIS; Instagram
"Wirklich schlechten Zustand"

Glenn Close plötzlich mit Stock – jetzt klärt sie auf

Die Hollywood-Legende beruhigt ihre Fans in einem Instagram-Video: Sie musste sich einer Hüftoperation unterziehen.
Von Heute Entertainment
21.10.2026, 17:17
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Glenn Close (79) sorgte zuletzt für Aufregung, als sie bei einer Filmpremiere in New York mit einem Gehstock erschien. Nun klärt die Schauspielerin in einem Selfie-Video auf Instagram auf.

"Ich habe einen Stock, weil ich ein komplett neues Hüftgelenk bekommen habe", sagt Close in dem Clip. Der Ersatz sei dringend notwendig gewesen – ihre linke Hüfte sei in einem "wirklich schlechten Zustand" gewesen.

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Wie RTL.de berichtet, war Close am 15. Oktober bei der Premiere von "La Bola Negra" im New Yorker SVA Theater aufgetreten. Das spanischsprachige Drama lief beim NewFest 2026 und wurde in Cannes mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet.

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Close dankt ihren Fans

In dem Clip dankt die Schauspielerin all ihren Fans, die sich Sorgen machen. "Mein ganzes Ziel ist es gerade, mich in Schuss zu halten, damit ich mich wirklich in jede Herausforderung stürzen kann, die auf mich zukommt", so Close. Der Stock sei hoffentlich nur eine Übergangslösung.

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Ehren-Oscar im November

Trotz der Operation bleibt der Terminkalender der Tony-Preisträgerin gut gefüllt. Kommende Woche will sie nach London zur Premiere von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" reisen. Am 15. November soll sie bei den 17. Governors Awards mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet werden.

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Sorgen müsse man sich aber nicht machen. "Mir geht es großartig. Ich habe meine wundervolle Familie um mich herum", versichert die 79-Jährige. 2019 zog Close von New York nach Montana, um gemeinsam mit ihren Geschwistern einen Rückzugsort zu schaffen.

red, 21.10.2026, 17:17
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