i Manganiello möchte mit einem Riesen-Tattoo seine Narben verdecken. Twitter Drache nach Gesundheits-Drama Um Narben zu verdecken! Hollywood-Star zeigt XXL-Tattoo sätzen Joe Manganiello zeigt ein Tattoo, das weit mehr als Körperschmuck ist. Hinter dem riesigen Drachen steckt eine bewegende Geschichte. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 16:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Magic Mike"-Star Joe Manganiello (49) trägt jetzt einen 91 Zentimeter langen Drachen auf der rechten Körperseite. Das Tattoo soll seine Operationsnarben verdecken und ihm ein Stück Kontrolle zurückgeben.

Hinter dem ungewöhnlichen Körperschmuck steckt eine bewegende Geschichte: Joe Manganiello wollte mit dem riesigen Drachen offenbar auch Frieden mit seinem Körper schließen. Nach einer lebensbedrohlichen Autoimmunerkrankung musste sich der Schauspieler 2016 mehreren schweren Eingriffen unterziehen. Die Folgen dieser Zeit sind bis heute sichtbar. Auf Instagram zeigt er drastische Bilder aus dieser Zeit.

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In seinen Memoiren "Blutlinien" erklärte er die Bedeutung des Motivs: "Die Idee, meine Operationsnarben mit meinem ersten Tattoo zu verdecken, einem drei Fuß langen Drachen auf meiner rechten Seite, war mein Versuch, ein wenig Kontrolle zurückzugewinnen und meinem Körper zu signalisieren, den Drachen nicht mehr anzugreifen … denn der Drache aus der östlichen Mythologie war ich."

Krankheit belastete seine Ehe

In "Blutlinien" gewährt Manganiello auch Einblicke in das Ende seiner Ehe mit Sofía Vergara (54). Die gesundheitliche Krise habe das Verhältnis der beiden stark verändert. Besonders schmerzhaft seien für ihn die fehlende körperliche Nähe und der Umgang mit seinem Chihuahua Bubbles gewesen, der ihm in einer Phase ohne Lebensmut beigestanden habe.

Die "Modern Family"-Darstellerin soll sich unter anderem geweigert haben, ihn zu umarmen und sich auch über seinen Hund lustig gemacht haben. Die Vorwürfe will sie so allerdings nicht stehen lassen.

Vergara konterte die Schilderungen auf Instagram mit einem Post über "narzisstische Männer". Manganiello wies den Eindruck zurück, seine Ex öffentlich anprangern zu wollen. "Das Trauma und der Schmerz betrafen alle Menschen in meinem Leben, auch mich, auf eine Weise, die man nicht vorhersehen kann", sagte er in einem Interview. Inzwischen plant er mit seiner Verlobten Caitlin O’Connor die gemeinsame Zukunft.