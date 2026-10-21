i "The Rock" ist nicht wiederzuerkennen. www.PPS.at Ganz anders Komplett verwandelt! Erkennst du diesen Hollywood-Star? Mit Fischerhut, weißem Bart und einer Fisch-Krawatte gibt ein älterer Herr Rätsel auf. Kaum zu glauben, welcher Hollywood-Star dahintersteckt! Von Heute Entertainment 21.10.2026, 15:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer steckt bloß hinter diesem schrulligen Look? Mit Fischerhut, weißem Bart und Löckchen sowie einer ziemlich auffälligen Fisch-Krawatte ist dieser ältere Herr kaum wiederzuerkennen.

Statt glänzender Glatze gibt es plötzlich Opa-Charme pur. Tatsächlich steckt hinter der verblüffenden Verwandlung ein Hollywood-Star, den man sonst vor allem als muskelbepackten Actionhelden kennt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Erraten? Es ist...

Für seine Rolle im Film "Lizard Music" hat sich Dwayne "The Rock" Johnson ordentlich verändert und sichtbar an Gewicht verloren. Er schlüpft in die Rolle eines 70-Jährigen, der den ungewöhnlichen Namen "Chicken Man" trägt.

Mit seinem neuen Erscheinungsbild dürfte der Schauspieler jedenfalls für einige überraschte Blicke sorgen.

Dwayne "The Rock" Johnson sieht normalerweise so aus. REUTERS/Mario Anzuoni

Bis das Publikum die Verwandlung auf der Leinwand bewundern kann, dauert es allerdings noch: Der Film soll rund um Weihnachten 2027 erscheinen.