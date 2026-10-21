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"The Rock" ist nicht wiederzuerkennen.
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Ganz anders

Komplett verwandelt! Erkennst du diesen Hollywood-Star?

Mit Fischerhut, weißem Bart und einer Fisch-Krawatte gibt ein älterer Herr Rätsel auf. Kaum zu glauben, welcher Hollywood-Star dahintersteckt!
Von Heute Entertainment
21.10.2026, 15:53
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Wer steckt bloß hinter diesem schrulligen Look? Mit Fischerhut, weißem Bart und Löckchen sowie einer ziemlich auffälligen Fisch-Krawatte ist dieser ältere Herr kaum wiederzuerkennen.

Statt glänzender Glatze gibt es plötzlich Opa-Charme pur. Tatsächlich steckt hinter der verblüffenden Verwandlung ein Hollywood-Star, den man sonst vor allem als muskelbepackten Actionhelden kennt.

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Erraten? Es ist...

Für seine Rolle im Film "Lizard Music" hat sich Dwayne "The Rock" Johnson ordentlich verändert und sichtbar an Gewicht verloren. Er schlüpft in die Rolle eines 70-Jährigen, der den ungewöhnlichen Namen "Chicken Man" trägt.

Mit seinem neuen Erscheinungsbild dürfte der Schauspieler jedenfalls für einige überraschte Blicke sorgen.

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Dwayne "The Rock" Johnson sieht normalerweise so aus.
Dwayne "The Rock" Johnson sieht normalerweise so aus.
REUTERS/Mario Anzuoni

Bis das Publikum die Verwandlung auf der Leinwand bewundern kann, dauert es allerdings noch: Der Film soll rund um Weihnachten 2027 erscheinen.

red, 21.10.2026, 15:53
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