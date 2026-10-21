i Hardy Krüger jr. hatte einen Treppensturz. IMAGO/Photopress Müller Schwerer Unfall Nach Sturz: Hardy Krüger jr. braucht Not-Operation Der Schauspieler stürzte elf Stufen eine Stiege hinunter. Eine Notoperation und zwölf Wochen Reha stehen ihm nun bevor. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 16:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schauspieler Hardy Krüger jr. (58) hat sich bei einem Sturz schwer verletzt. Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer fiel elf Stufen eine Stiege hinunter und brach sich dabei den rechten Oberschenkelhals.

"Vor Schmerzen konnte ich nicht mehr atmen", schilderte der 58-Jährige den dramatischen Moment. Er konnte sich nach dem Unfall kaum noch bewegen.

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Laut "Promiflash" musste Krüger noch in derselben Nacht in Berlin notoperiert werden. Die Ärzte versorgten den gebrochenen Knochen mit einer Metallplatte und einer Schraube.

Zwölf Wochen Reha

Dem Schauspieler steht nun eine lange Genesungszeit bevor. Rund zwölf Wochen soll seine Rehabilitation dauern. Wann er sein rechtes Bein wieder vollständig belasten kann, ist derzeit noch unklar.

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Trotz der Schmerzen zeigt sich Krüger zuversichtlich: Er sei sofort operiert worden und befinde sich glücklicherweise bereits in der Mobilisierung. Seine Ehefrau Alice steht ihm während der Genesung zur Seite.