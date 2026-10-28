i Glass Refreshing cocktail and bowl with cranberry and mint on Round wooden saw cut cylinder shape on a brown wooden table. Selective focus iStock©Iryna Baranouskaya Studie zur Zahngesundheit Wenn du DAS trinkst, bekommst du viel gesündere Zähne Reiner Cranberrysaft kann das Wachstum von Zahnbelagbakterien hemmen – bei Erwachsenen um bis zu 44 Prozent, fanden Forscher heraus. Von Heute Life 28.10.2026, 18:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zahnbelag ist ein hartnäckiger Feind unserer Zähne: Bakterien siedeln sich auf den Zahnoberflächen an, bauen Zucker ab und produzieren dabei Säuren, die den Zahnschmelz angreifen. Eine neue Studie zeigt nun, dass ein natürliches Getränk helfen könnte.

Forscher der University of Illinois Chicago haben untersucht, wie sich reiner Cranberrysaft auf Plaquebakterien auswirkt. Sie testeten mit 22 Teilnehmern – Kindern und Erwachsenen – die Wirkung von ungesüßtem Cranberrysaft im Vergleich zu Wasser und einem gesüßten Cranberry-Getränk.

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Die Ergebnisse sind vielversprechend, berichtet das Wissenschaftsmagazin scinexx.de: Bei Erwachsenen ging das Bakterienwachstum nach dem Kontakt mit dem puren Saft um rund 44 Prozent zurück. Bei Kindern lag die Reduktion bei etwa 33 Prozent.

Nur reiner Saft wirkt

Wichtig dabei: Nur der reine Cranberrysaft ohne zugesetzten Zucker zeigte diesen Effekt. Ein gesüßtes Getränk mit nur 27 Prozent Saftanteil hatte keine messbare Wirkung – genau wie Wasser. Auch die Säureproduktion der Bakterien sank nach dem Kontakt mit dem puren Saft deutlich.

Die Testpersonen behielten dabei dreimal je zehn Milliliter des Getränks für etwa 30 Sekunden im Mund. Das Team um Prof. Christine D. Wu untersuchte anschließend, wie stark die Mikroben im Zahnbelag nachwuchsen.

Ein Haken bleibt

Trotz der positiven Ergebnisse gibt es einen Wermutstropfen: Reiner Cranberrysaft hat einen sehr niedrigen pH-Wert von etwa 2,31 und ist damit extrem sauer. Ob er dadurch den Zahnschmelz angreift, wurde in dieser Studie nicht untersucht.

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Auch bleibt unklar, ob regelmäßiger Konsum tatsächlich vor Karies schützt. Dafür wären größere Langzeitstudien nötig, die sowohl den möglichen Schutz als auch potenzielle Säureschäden erfassen.