i Die Polizei rückte zu einem Einsatz nach Wien-Floridsdorf aus. Leserreporter (Archiv, Symbolbild) Einsatz in Floridsdorf Männer zücken bei Deutschkurs in Wien plötzlich Messer Bei einem Streit in einem Sprachkurs sollen ein Syrer (17) und ein Portugiese (24) einander mit Messern bedroht haben. Die Polizei schritt ein. Von André Wilding 20.10.2026, 13:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Zuge eines Sprachkurses soll es am Montag gegen 11.00 Uhr zwischen zwei männlichen Kursteilnehmern zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Im Zuge des Streits sollen beide Männer Messer gezogen und damit ihre gegenseitigen Drohungen untermauert haben.

17-Jähriger sagt kein Wort

Laut Angaben des Lehrpersonals soll einer der beiden, ein 17-Jähriger, nach der Auseinandersetzung für kurze Zeit das Gebäude verlassen haben und danach wieder zurückgekehrt sein.

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Die Beamten konnte die zwei Beteiligten, einen 17-Jährigen aus Syrien und einen 24-Jährigen aus Portugal sowie das Lehrpersonal antreffen. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung zeigte sich der 17-Jährige unkooperativ und wollte keine Fragen der Beamten beantworten.

Der 24-Jährige händigte den Beamten das von ihm mitgeführte Stanleymesser freiwillig aus. Bei einer Personsdurchsuchung konnte bei dem 17-Jährigen kein gefährlicher Gegenstand vorgefunden werden.

Klappmesser in Mistkübel gefunden

Durch anschließende Durchsuchung der Polizeidiensthundeeinheit konnte ein Klappmesser in einem Mistkübel vor dem Gebäude aufgefunden und sichergestellt werden.

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Der 17-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien nach seiner Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt. Der 24-Jährige wurde ebenso angezeigt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.