i Der Unfall ereignete sich in der Oberdorfstraße in der Wiener Donaustadt. Google Hinter Bus hervorgelaufen Bub (10) von Auto erfasst – schwer verletzt Schwerer Unfall in Wien-Donaustadt! Ein Bub (10) läuft laut Polizei hinter einem Bus hervor und wird von einem Auto erfasst. Von Newsdesk Heute 20.10.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Verkehrsunfall am Montagmorgen (19. Oktober) in Wien-Donaustadt! Ein zehnjähriger Bub wurde von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt.

Laut ersten Erhebungen der Polizei war das Kind unmittelbar zuvor hinter einem angehaltenen Linienbus hervorgelaufen. Der Unfall ereignete sich gegen 7.50 Uhr auf der Oberdorfstraße.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bub läuft hinter Linienbus hervor

Ein 41-jähriger Autofahrer war auf der Oberdorfstraße in Richtung Erzherzog-Karl-Straße unterwegs. Zur selben Zeit hatte ein Linienomnibus verkehrsbedingt angehalten.

Google Map anzeigen

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der zehnjährige Fußgänger plötzlich hinter dem Bus hervorgelaufen sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem herannahenden Pkw. Der Bub wurde bei dem Aufprall schwer verletzt.

Die Bilder des Tages i ?

Rettung bringt Kind ins Krankenhaus

Nach dem Unfall wurde der verletzte Zehnjährige vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend brachte ihn die Rettung zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Welche Verletzungen der Bub konkret erlitt und wie sein aktueller Gesundheitszustand ist, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.

Polizei untersucht Unfallhergang

Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien übernahm die Aufnahme des Unfalls. Die genauen Umstände des Zusammenstoßes müssen noch geklärt werden.

Insbesondere handelt es sich bei der Schilderung, dass der Bub hinter dem angehaltenen Linienbus hervorgelaufen sein soll, um das Ergebnis der ersten polizeilichen Erhebungen.