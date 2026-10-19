Zigarettenautomat in Wien gesprengt - hoher Schaden

In der Wiener Donaustadt ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer schweren Sachbeschädigung gekommen. Ein Zigarettenautomat wurde von bisher unbekannten Tätern vermutlich mit einem pyrotechnischen Gegenstand stark beschädigt.
Gegen 1.55 Uhr wurde ein Zeuge auf den beschädigten Automaten aufmerksam und verständigte umgehend den Polizeinotruf. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich: Laut Wiener Polizei liegt dieser im fünfstelligen Eurobereich. Wer hinter der Tat steckt, ist derzeit noch unklar.
Bereits Anfang Oktober wurden in Wien-Donaustadt und im Nachbarbezirk Floridsdorf ebenfalls Zigarettenautomaten gesprengt. Ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist nicht bekannt.
Auch ob tatsächlich ein pyrotechnischer Gegenstand verwendet wurde, ist noch nicht bestätigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.