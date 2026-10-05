i Der 17-Jährige hatte bei dem Unfall keine Chance. NEWS5 GmbH Gaffer stören Einsatz 17-Jähriger stirbt bei Roller-Crash mit Linienbus Ein 17-jähriger Rollerfahrer ist nach einem schweren Zusammenstoß mit einem Bus in Nürnberg gestorben. Seine Mitfahrerin (16) wurde schwer verletzt. Von André Wilding 05.10.2026, 07:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 32-jähriger Fahrer eines VAG-Bus befuhr am Sonntag gegen 21.00 Uhr die Nopitschstraße in westlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich der Jaecklstraße wollte der 32-jährige Busfahrer nach links in diese einbiegen.

Beim Abbiegen übersah er einen entkommenden 17-jährigen Roller-Fahrer, der mit seiner 16-jährigen Sozia unterwegs war. Der Roller prallte im Frontbereich massiv gegen den Bus. Die beiden Jugendlichen stürzten auf die Fahrbahn und zogen sich dabei schwerste Verletzungen zu.

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An Unfallstelle verstorben

Bei dem 17-jährigen Rollerfahrer waren die Verletzungen so schwer, dass er umgehend reanimiert werden musste. Trotz der intensiven und langen Rettungsmaßnahmen der Rettungskräfte, konnte sie das Leben des Jugendlichen nicht mehr retten. Der 17-Jährige verstarb an der Unfallstelle.

Die 16-jährige Sozia wurde mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Busfahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort betreut.

Neben der schon herrschenden Tragik durch den tödlichen Verkehrsunfall, wurden die Einsatzkräfte durch weitere Vorfälle massiv beeinflusst. Durch mehrere Gaffer wurden die Einsatz- und Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle immer wieder gestört.

Handy beschlagnahmt

Die Polizei beschlagnahmte letztendlich das Handy eines Gaffers vor Ort. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren.

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Die Unfallaufnahme im Kreuzungsbereich der Nopitschstraße dauerte bis in die späten Nachtstunden. Auch ein Sachverständiger wurde zur Unterstützung an die Unfallstelle gerufen. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich mit der Polizei in Nürnberg in Verbindung zu setzen.