i Schwerer Unfall am letzten Wiesn-Tag: Ein 47-jähriger Mitarbeiter verunglückte an einer Schiffschaukel und musste reanimiert werden. (Symbolbild) istock Schwerer Unfall Drama am letzten Wiesn-Tag – Mitarbeiter reanimiert Schwerer Unfall am letzten Wiesn-Tag: Ein 47-jähriger Mitarbeiter verunglückte an einer Schiffschaukel und musste reanimiert werden. Von Newsdesk Heute 04.10.2026, 17:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Oktoberfest endet mit einem schweren Zwischenfall: Am letzten Wiesn-Tag ist ein 47-jähriger Mitarbeiter bei einem Unfall an einer Schiffschaukel schwer verletzt worden. Rettungskräfte mussten den Mann noch vor Ort reanimieren.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 10.15 Uhr an der Schiffschaukel auf der Oidn Wiesn. Wie genau es dazu kam, ist bislang unklar. Nach der Erstversorgung wurde der 47-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

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Für Besucher bestand laut Polizei keine Gefahr. "Eine Gefahr für die Fahrgäste des Fahrgeschäftes bestand zu keinem Zeitpunkt." Zeugen des Vorfalls wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Mitarbeiter starb nach Unfall am Freefall-Tower

Bereits am 21. September hatte sich auf dem Oktoberfest ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 52 Jahre alter Security-Mitarbeiter wurde beim 85 Meter hohen Freefall-Tower "Hangover" von der herunterfahrenden Gondel getroffen und eingeklemmt.

Der Mann hatte sich in einem Bereich unterhalb der Gondel aufgehalten, in dem er nicht hätte sein sollen. Einsatzkräfte konnten ihn zunächst wiederbeleben. Unter laufender Reanimation wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb.

Für den Rettungseinsatz war der Bereich rund um das Fahrgeschäft großräumig abgesperrt worden.