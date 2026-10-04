i Laut Angaben der Stadt kamen 7,4 Millionen Menschen auf die Wiesn. Bild von Pexels auf Pixabay Bier & Hendl Münchner Oktoberfest: Neuer Wiesn-Rekord aufgestellt Das Münchner Oktoberfest verzeichnet mit 7,4 Millionen Gästen einen neuen Rekord – dennoch wurde das Fest von mehreren Unglücken überschattet. Von Newsdesk Heute 04.10.2026, 14:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Oktoberfest in München hat heuer einen neuen Besucherrekord aufgestellt: Laut Angaben der Stadt kamen 7,4 Millionen Menschen auf die Wiesn.

Damit wurde der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2023, als 7,2 Millionen Gäste gezählt wurden, deutlich übertroffen.

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Mehr Bier und Hendl als je zuvor

Auch beim Bierkonsum gab es einen Anstieg: 6,7 Millionen Maß Bier wurden ausgeschenkt, das sind 2,7 Prozent mehr als noch 2025.

Die Wiesn-Wirte meldeten zudem ein Plus von zwei bis drei Prozent beim Essen, wobei das klassische Hendl besonders gefragt war. 447.000 der Besucher waren auf der Oidn Wiesn zu Gast, wie t-online unter Berufung auf die dpa berichtet.

Überschattet wurde das Fest jedoch von mehreren tragischen Vorfällen. Am letzten Tag verletzte sich ein 47-jähriger Mitarbeiter an einer Schiffsschaukel so schwer, dass er reanimiert werden musste.

Bereits am dritten Wiesntag verstarb ein 52-jähriger Sicherheitsmitarbeiter, nachdem er unter einer Gondel eines Freefall-Towers eingeklemmt wurde. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

BILDERSTRECKE: 191. Oktoberfest in München i ?

Unglücksfälle trüben die Stimmung

Eine über 90-jährige Frau kam ums Leben, nachdem sie beim Versuch, auf der Oidn Wiesn ein Kutschpferd zu streicheln, stürzte und wenig später im Krankenhaus verstarb.

Zusätzlich kippte ein Reisebus mit einer italienisch-philippinischen Reisegruppe auf der Autobahn 96 bei Buchloe um. Zwei Menschen starben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Die Gruppe wollte eigentlich am Oktoberfest feiern.