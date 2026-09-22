Mann auf Wiesn totgequetscht – neue Details enthüllt

Ein tödlicher Unfall überschattet das Oktoberfest in München. Kurz vor 22 Uhr wurde ein 52-jähriger Security-Mitarbeiter bei einem Fahrgeschäft von einer Gondel erfasst und eingequetscht.
Der Serbe erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Einsatzkräfte reanimierten ihn noch vor Ort, anschließend wurde er in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Dort starb der Mann.
Zu dem Unglück kam es bei der Attraktion "Hangover", einem rund 80 Meter hohen Free-Fall-Turm. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der Sicherheitsmitarbeiter in einem Bereich auf, in dem er nicht hätte sein dürfen, berichtet die BILD.
Dort wurde der 52-Jährige offenbar von einer Gondel getroffen, in der die Fahrgäste in die Tiefe rauschen. Der Mann wurde dabei eingequetscht.
Für den Rettungseinsatz wurde der Bereich rund um den "Hangover" abgesperrt. Augenzeugen des tödlichen Unfalls wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Kripo ermittelt zu den genauen Umständen.
Das 191. Oktoberfest hatte am Samstagmorgen begonnen und dauert bis zum 4. Oktober. Jährlich besuchen mehr als sechs Millionen Menschen das Volksfest. Rund 600 Polizisten und Hunderte Ordner sind rund um das Fest im Einsatz.
Wie es genau zu dem tödlichen Unfall am Fahrgeschäft kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.