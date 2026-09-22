i ? Tragödie auf Oktoberfest Mann auf Wiesn totgequetscht – neue Details enthüllt Ein Security-Mitarbeiter wurde auf dem Oktoberfest von der Gondel eines Fahrgeschäfts erfasst und totgequetscht. Was bisher bekannt ist. Von André Wilding 22.09.2026, 09:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein tödlicher Unfall überschattet das Oktoberfest in München. Kurz vor 22 Uhr wurde ein 52-jähriger Security-Mitarbeiter bei einem Fahrgeschäft von einer Gondel erfasst und eingequetscht.

Der Serbe erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Einsatzkräfte reanimierten ihn noch vor Ort, anschließend wurde er in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Dort starb der Mann.

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Unfall bei 80-Meter-Turm

Zu dem Unglück kam es bei der Attraktion "Hangover", einem rund 80 Meter hohen Free-Fall-Turm. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der Sicherheitsmitarbeiter in einem Bereich auf, in dem er nicht hätte sein dürfen, berichtet die BILD.

Dort wurde der 52-Jährige offenbar von einer Gondel getroffen, in der die Fahrgäste in die Tiefe rauschen. Der Mann wurde dabei eingequetscht.

Kripo ermittelt

Für den Rettungseinsatz wurde der Bereich rund um den "Hangover" abgesperrt. Augenzeugen des tödlichen Unfalls wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Kripo ermittelt zu den genauen Umständen.

Das 191. Oktoberfest hatte am Samstagmorgen begonnen und dauert bis zum 4. Oktober. Jährlich besuchen mehr als sechs Millionen Menschen das Volksfest. Rund 600 Polizisten und Hunderte Ordner sind rund um das Fest im Einsatz.

Die Bilder des Tages i ?

Wie es genau zu dem tödlichen Unfall am Fahrgeschäft kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.