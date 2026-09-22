i Die Polizei ermittelt wegen Mordversuchs. IMAGO/Richie Sanders Presse Stach mehrmals auf Frau ein Zeugen prügeln Messer-Mann mit Nudelholz in die Flucht Bluttat in Hessen: Ein 50-Jähriger hat seine Ehefrau in einer Bäckerei mit einem Messer attackiert. Zeugen stoppten ihn mit Nudelholz und Schaufel. Von Newsdesk Heute 22.09.2026, 08:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Sonntagvormittag in einer Bäckerei in der hessischen Gemeinde Kirberg: Gegen 11 Uhr soll ein 50-jähriger Mann das Geschäft betreten haben. Dort befand sich seine von ihm getrennt lebende Ehefrau.

Im Verkaufsraum soll er sie mit einem Küchenmesser angegriffen haben. Das berichten das Polizeipräsidium Westhessen und "Bild".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Frau erlitt schwere Stich- und Schnittverletzungen. Nach notärztlicher Versorgung wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Google Map anzeigen

Besonders brisant: Umstehende griffen sofort ein und konnten so Schlimmeres verhindern.

Mit Nudelholz, Stangen, Werbeschild und Schaufel bewaffnet, prügelten die couragierten Zeugen den Angreifer vor dem Geschäft in die Flucht. Ein Video zeigt die brutalen Szenen.

Die Bilder des Tages i ?

Der 50-jährige Angreifer wurde bei dem Vorfall derart verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden musste. Ob auch Zeugen verletzt wurden, ist – wie der Gesundheitszustand der Frau – noch unklar.

Das zuständige Fachkommissariat der Regionalen Kriminalinspektion Limburg-Weilburg hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Details zum Motiv und zum genauen Ablauf waren zunächst nicht gesichert. Für den Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.