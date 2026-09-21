i Die EU will Sanktionen gegen zwei russische Oligarchen aufheben – und damit eine drohende Totalblockade verhindern. (Symbolbild) Marc Bruxelle Von Sanktionsliste gestrichen EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf Die EU will Sanktionen gegen zwei russische Oligarchen aufheben – und damit eine drohende Totalblockade verhindern. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 20:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die EU steht vor einem ungewöhnlichen Kompromiss im Streit um ihre Russland-Sanktionen. Um eine Blockade der Strafmaßnahmen gegen Tausende Personen und Unternehmen zu verhindern, sollen die Sanktionen gegen die Oligarchen Alischer Usmanow und Michail Fridman aufgehoben werden. Ein entsprechendes Beschlussverfahren wurde am Montagabend in Brüssel eingeleitet.

Streit um Usmanow löste Blockade aus

Hintergrund ist das Einstimmigkeitsprinzip innerhalb der EU. Ohne eine Einigung drohte die Verlängerung der Sanktionen gegen rund 3.000 Personen, Einrichtungen und Unternehmen zu scheitern. Ihnen wird vorgeworfen, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen oder von der Politik des Kremls zu profitieren.

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Ausgelöst wurde der Streit nach Angaben von Diplomaten durch die Slowakei. Bratislava verlangte, Usmanow von der Sanktionsliste zu streichen. Überraschend schloss sich zuletzt auch Frankreich dieser Forderung an.

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Daraufhin forderte Luxemburg laut Diplomaten, im Fall einer Streichung Usmanows auch die Sanktionen gegen Fridman aufzuheben. Da für Sanktionsentscheidungen die Zustimmung aller Mitgliedstaaten erforderlich ist, drohte ohne einen Kompromiss das Auslaufen der übrigen Maßnahmen.

Sanktionen dafür drei Jahre verlängert

Der nun angestrebte Deal sieht deshalb vor, Usmanow und Fridman von der Liste zu nehmen. Im Gegenzug sollen die Sanktionen gegen die übrigen Betroffenen für 36 Monate verlängert werden. Bislang waren Verlängerungen in deutlich kürzeren Abständen notwendig.