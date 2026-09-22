i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. istock (Symbolbild) Täter auf der Flucht Bub (15) will Mädchen schützen – dann wird er erstochen Ein Streit um angeblich verschwundene 200 Euro eskalierte in Marsberg. Brian (15) wurde erstochen, sein 18-jähriger Freund schwer verletzt. Von André Wilding 22.09.2026, 08:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei 15-jährige Mädchen geraten in einen Streit, zwei Jugendliche wollen ihnen offenbar helfen - wenig später ist einer von ihnen tot. Brian (15) starb am Samstagabend bei einem Messerangriff im Marsberger Ortsteil Essentho. Sein 18-jähriger Freund wurde schwer verletzt.

Ausgangspunkt der Auseinandersetzung sollen angeblich verschwundene 200 Euro gewesen sein. Gegen 20.30 Uhr sollen ein 23-jähriger Kosovare und ein 22-jähriger Grieche aus Hamm mit den beiden Mädchen aneinandergeraten sein, berichtet die BILD.

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Streit um verschwundenes Geld

Die beiden Männer verdächtigten eines der Mädchen, das Geld während eines gemeinsamen Ausflugs in die Niederlande gestohlen zu haben.

Als die Situation eskalierte, griffen Brian aus Dortmund und sein 18-jähriger rumänischer Freund aus Marsberg ein. Nach Erkenntnissen der Ermittler wollten sie die Mädchen vermutlich schützen, heißt es in dem Bericht der deutschen Boulevardzeitung.

Daraufhin sollen die beiden Tatverdächtigen Messer gezogen und die Jugendlichen angegriffen haben. Am Tatort stellten die Ermittler später drei Messer sicher.

Der Angriff ereignete sich auf einer Kreuzung zwischen einer Wiese und einer nahegelegenen Wohnsiedlung. Zahlreiche Anwohner bemerkten den Einsatz von Polizei und Rettungskräften.

Altenpflegerin Nicole O. (47) schildert gegenüber der BILD: "Ich bin sofort runter und habe gefragt, ob ich helfen kann. Ich habe dann zwei junge Mädchen betreut, die völlig aufgelöst waren." Wenig später war in der Nachbarschaft ein Schrei zu hören.

Brian stirbt noch am Tatort

Der 15-Jährige erlitt mehrere Stichverletzungen im Oberkörper und starb noch am Tatort. Eine spätere Obduktion bestätigte die Stichverletzungen als Todesursache.

Sein 18-jähriger Freund wurde bei dem Angriff schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Tatverdächtige weiter auf der Flucht

Die beiden mutmaßlichen Angreifer ließen ihr Auto laut BILD am Tatort zurück und flüchteten in ein Waldgebiet. Die Polizei startete daraufhin eine Großfahndung. Dabei kreiste auch ein Hubschrauber über Marsberg.

Die Bilder des Tages i ?

Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 22 und 23 Jahren sind weiterhin auf der Flucht. Die Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund hat die Ermittlungen übernommen.