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Auf der Wiesn totgequetscht

Security stirbt bei Horror-Unfall am Oktoberfest

Ein 52-jähriger Security-Mitarbeiter wurde auf dem Oktoberfest an einem Fahrgeschäft eingequetscht. Er starb später im Krankenhaus.
André Wilding
Von André Wilding
22.09.2026, 06:16
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Ein schwerer Unfall überschattet das Oktoberfest. Kurz vor 22 Uhr wurde ein 52-jähriger Sicherheitsmitarbeiter bei der Attraktion "Hangover" lebensgefährlich verletzt – das berichtet die BILD.

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Bei dem Fahrgeschäft handelt es sich um eine Attraktion namens "Hangover", einem rund 80 Meter hohen Free-Fall-Turm. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der 52-jährige Serbe in einem Bereich auf, in dem er nicht hätte sein dürfen. Dort dürfte ihn ein Teil des Turmes erfasst und eingequetscht haben, heißt es in dem Bericht.

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Mann wurde vor Ort wiederbelebt

Die Einsatzkräfte begannen noch vor Ort mit der Wiederbelebung des Mannes. Anschließend wurde er in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Dort starb der 52-Jährige an seinen Verletzungen.

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Der Bereich rund um das Fahrgeschäft wurde während des großen Rettungseinsatzes abgesperrt. Augenzeugen des Unfalls wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Kripo ermittelt zu den genauen Umständen.

Oktoberfest läuft bis 4. Oktober

Das 191. Oktoberfest hatte am Samstagmorgen begonnen und dauert bis zum 4. Oktober. Jedes Jahr kommen mehr als sechs Millionen Besucher zu dem Volksfest. Rund 600 Polizisten und Hunderte Ordner sind während des Festes im Einsatz.

Wie genau es zu dem tödlichen Unfall am "Hangover" kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

wil,Akt. 22.09.2026, 06:23, 22.09.2026, 06:16
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