i Archivbild eines Polizeieinsatzes auf der Mariahilfer Straße in Wien. Helmut Graf Eklat auf Mariahilfer Straße Streit um Geld – Mann (69) bedroht Passantin mit Schere Weil sie ihm kein Geld geben wollte, soll ein 69-Jähriger eine Frau auf der Mariahilfer Straße mit einer Schere bedroht haben. Von Michael Rauhofer-Redl 20.10.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schockmoment für eine 49-jährige Frau am Montagabend in Wien-Neubau! Ein 69-jähriger Mann soll die Passantin gegen 19.30 Uhr auf der Mariahilfer Straße mit einer Schere bedroht haben, das geht aus einer Presseaussendung der LPD Wien hervor. Die Polizei rückte mit mehreren Kräften an, auch die Sondereinheit Wega stand im Einsatz.

Laut Polizei hatte der staatenlose Mann die Frau zunächst um Bargeld angebettelt. Als die 49-Jährige ihm kein Geld geben wollte, soll die Situation eskaliert sein. Der Verdächtige soll plötzlich eine Schere gezückt und der Passantin gedroht haben, sie damit zu verletzen, sollte sie den Ort nicht verlassen.

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Wega nimmt Verdächtigen fest

Die alarmierten Wega-Beamten konnten den 69-Jährigen rasch anhalten. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten tatsächlich eine Schere, die umgehend sichergestellt wurde.

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Für den 69-Jährigen endete der Vorfall hinter Gittern. Er wurde vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.