i Dieser Text wird auf Seite 100 angezeigt. privat "In eigener Sache" ProSieben hat wichtige Nachricht an alle TV-Zuseher Wer derzeit ProSieben einschaltet, entdeckt eine ungewöhnliche Mitteilung. Der Sender informiert seine Zuschauer über eine weitreichende Änderung. Von Newsdesk Heute 31.10.2026, 06:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufmerksame TV-Zuseher dürften sich derzeit wundern: Wer bei ProSieben Austria den Teletext aufruft, bekommt auf der Startseite 100 eine wichtige Mitteilung zu sehen. Der Privatsender kündigt dort eine Änderung an, die Anfang 2027 in Kraft tritt. Ein Foto der Einblendung vom Freitag (30. Oktober) liegt "Heute" vor.

ProSieben informiert Zuschauer über Aus

Unter der Überschrift "In eigener Sache" verkündet der Sender das bevorstehende Ende seines Teletext-Angebots. "Dieses Teletext Angebot wird Anfang 2027 eingestellt", heißt es auf der Startseite. Damit verabschiedet sich ProSieben nach mehr als drei Jahrzehnten von einem echten TV-Klassiker.

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Die Nachricht ist direkt unter dem aktuellen Fernsehprogramm zu lesen. Neben Sendungen wie "taff", "Die Simpsons" und "ProSieben Austria Aktuell" werden die Zuschauer über die bevorstehende Abschaltung informiert.

Betroffen ist nicht nur ProSieben. Die gesamte Sendergruppe ProSiebenSat.1 stellt ihre Teletext-Angebote ein. Dazu gehören auch Sat.1, Kabel Eins, Sixx, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx und Kabel Eins Doku.

Das müssen TV-Zuseher jetzt wissen

Besonders wichtig ist die Änderung für Zuschauer, die den Teletext bisher zum Einschalten von Untertiteln verwendet haben. Auch dazu gibt ProSieben auf Seite 100 bereits konkrete Hinweise.

"Untertitel können Sie künftig über die Einstellungen Ihres TV-Geräts aktivieren", informiert der Sender. Die Untertitel selbst bleiben also erhalten, lediglich die bisherige Aktivierung über den Teletext fällt weg.

Wer Fragen zur Umstellung hat, findet laut ProSieben weitere Kontaktinformationen auf der Teletext-Seite 108.

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Interesse geht gegen null

Hinter der Entscheidung steckt die stark gesunkene Nachfrage. "Das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer an unseren Teletext-Angeboten tangiert gegen Null", erklärte ein Sendersprecher gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de.

Schon Anfang 2025 hatte der TV-Konzern sein Teletext-Angebot deutlich reduziert. Nachrichten und andere Inhalte verschwanden, übrig blieben vor allem Informationen zum Fernsehprogramm. Auf der österreichischen ProSieben-Seite 100 wird für weitere Nachrichten bereits auf puls24.at verwiesen.

Nach 32 Jahren ist Schluss

Für ProSieben endet damit eine lange Ära. Der Sender startete seinen Teletext 1994, als das Internet in den heimischen Wohnzimmern noch kaum eine Rolle spielte.

Ein genaues Datum für die Abschaltung nennt ProSieben auf seiner Startseite noch nicht. Fest steht aber: Anfang 2027 ist Schluss. Bis dahin bleibt den Zuschauern noch etwas Zeit, um sich von der vertrauten Seite 100 zu verabschieden.