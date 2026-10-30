i ProSieben streicht den Teletext. imago images/photothek "Tangiert gegen Null" ProSieben zieht die Reißleine – Aus nach 32 Jahren Nach mehr als drei Jahrzehnten zieht ProSiebenSat.1 die Reißleine. Anfang 2027 verschwindet ein beliebter TV-Klassiker bei gleich sieben Sendern. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 16:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Fernsehzuschauer war er jahrzehntelang ein fixer Bestandteil des TV-Alltags. Nachrichten, Sportergebnisse, Einschaltquoten und das aktuelle Fernsehprogramm gab es auf Knopfdruck. Doch damit ist bald Schluss! Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 dreht ihrem Teletext Anfang 2027 endgültig den Saft ab.

Betroffen sind gleich sieben Sender: ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Sixx, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx und Kabel Eins Doku. Auf der Startseite 100 werden die Zuschauer bereits über das bevorstehende Ende informiert. Ein konkreter Abschalttermin steht noch nicht fest.

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Zuschauerinteresse geht gegen null

Die Begründung des TV-Konzerns fällt überraschend deutlich aus. "Das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer an unseren Teletext-Angeboten tangiert gegen Null", erklärt ein Sendersprecher. Der hauseigene Streamingdienst Joyn habe den klassischen Videotext als Informationsquelle längst abgelöst.

Schon Anfang 2025 hatte ProSiebenSat.1 sein Angebot massiv zusammengestrichen. Nachrichten, Sportmeldungen und andere redaktionelle Inhalte verschwanden. Übrig blieben hauptsächlich Informationen zum Fernsehprogramm. Nun folgt der endgültige Schlussstrich.

Auch beliebte Einschaltquoten verschwinden

Besonders bitter für eingefleischte TV-Fans: Mit der Abschaltung verschwindet auch die bekannte Teletext-Seite 880. Dort konnten Zuschauer bisher die Einschaltquoten des Vortags nachlesen und erfahren, welche Sendungen besonders erfolgreich waren.

Eine weitere Änderung betrifft die Untertitel. Diese konnten bisher über den Videotext aktiviert werden. Künftig funktioniert das nur noch über die entsprechenden Einstellungen am Fernseher oder Receiver.

Der Konzern beruhigt allerdings: "Die Untertitelung fällt nicht weg, sondern lediglich der technische Zugangsweg verändert sich."

Umfrage zeigt überraschendes Ergebnis

Dabei ist der Videotext offenbar noch längst nicht bei allen Fernsehzuschauern abgeschrieben. Eine repräsentative Umfrage aus Deutschland vom September 2024 ergab, dass 49 Prozent der Befragten den Videotext zumindest gelegentlich nutzen. 16 Prozent griffen sogar regelmäßig darauf zurück.

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Besonders überraschend: Unter den 18- bis 29-Jährigen lag der Anteil der regelmäßigen Nutzer bei 23 Prozent. Die Zahlen beziehen sich allerdings auf den Videotext insgesamt und nicht ausschließlich auf die Sender von ProSiebenSat.1.

Nach 32 Jahren ist endgültig Schluss

Mit der Entscheidung endet eine jahrzehntelange TV-Tradition. Sat.1 führte seinen Teletext bereits 1988 ein, ProSieben folgte 1994. Als der Dienst startete, war das Internet in den meisten Haushalten noch Zukunftsmusik.

Auch andere Fernsehsender haben ihre Teletext-Angebote bereits reduziert. Das ZDF strich etwa Sportnachrichten und Börsenkurse, mehrere regionale ARD-Sender übernahmen den gemeinsamen ARD-Text.